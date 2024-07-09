Более 100 дагестанцев попали в тюрьму за «поиски израильтян» в аэропорту Махачкалы

В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность так называемого «шариатского патруля». В пресс-службе МВД по региону сообщили, что всего задержали 10 жителей республики в возрасте от 26 до 54 лет.

«Участники так называемого „шариатского патруля“ на территории городского поселения Тырныауз и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям», - передали в министерстве.

Злоумышленники терроризировали людей, оказывая психологическое давление, а также избивали своих жертв палками. Пострадали минимум 14 человек. Правоохранители возбудили два уголовных дела: одно по статье «Создание экстремистского сообщества» на организатора «шариатского патруля», второе - на остальных за участие в сообществе.

Ранее группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации экстремистского сообщества. Свою деятельности они координировали через сообщество в одной из социальных сетей. В закрытых чатах преступники обсуждали предстоящие нападения.