Более 10 человек оказались под следствием по делам о покушении на главу Крыма

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», - отметил он.

В мае Аксенов рассказывал, что только за год в отношении его планировали совершить четыре покушения. Всех фигурантов раскрыли и задержали.

Недавно на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельбу во время митинга политика открыл молодой житель Пенсильвании. Пуля ранила Трампа в ухо. Его спасло то, что в момент выстрела он повернул голову в сторону. Подозреваемого в покушении на убийство политика ликвидировали снайперы. Пострадали также несколько участников митинга, один погиб.

По данным газеты Politico , американская разведка не исключает новые попытки покушений на Трампа. Это может снова произойти в течение ближайших недель.