Боксера Никитина арестовали по обвинению в вымогательстве взятки

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«Суд заключил под стражу жителя города Сыктывкара, задержанного по факту вымогательства 300 000 рублей», - говорится в заключении.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов, которые просили заключить Никитина под стражу. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере».

Никитина арестовали на один месяц и 15 суток, в заключении он пробудет до 13 февраля 2024 года.

Правоохранители в Барнауле задержали заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие подаст ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.