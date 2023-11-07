Боксера Иванова отправили в СИЗО за стрельбу в московском ресторане
Суд решил заключить под стражу 37-летнего боксера Никиту Иванова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Иванов отрицал свою вину и просил суд не арестовывать его.
«В судебном заседании обвиняемый просил не заключать его под стражу, заявив, что скрываться не намерен», - отметили в прокуратуре.
Однако боксера заключили под стражу до 5 января 2024 года по уголовной статье о хулиганстве.
Обвиняемого в стрельбе у ресторана в центре Москвы чемпиона Европы по боксу доставили в суд днем 7 ноября. Его задержали после конфликта у ресторана на Шлюзовой набережной. По данным следствия, будучи нетрезвым, он поссорился с посетителями заведения, а после выстрелил в них из пистолета. В результате пострадали четыре человека.
Один из пострадавших рассказал, что приведший к перестрелке диалог начался с классической просьбы закурить.