Боксера Иванова отправили в СИЗО за стрельбу в московском ресторане

Иванов отрицал свою вину и просил суд не арестовывать его.

«В судебном заседании обвиняемый просил не заключать его под стражу, заявив, что скрываться не намерен», - отметили в прокуратуре.

Однако боксера заключили под стражу до 5 января 2024 года по уголовной статье о хулиганстве.

Обвиняемого в стрельбе у ресторана в центре Москвы чемпиона Европы по боксу доставили в суд днем 7 ноября. Его задержали после конфликта у ресторана на Шлюзовой набережной. По данным следствия, будучи нетрезвым, он поссорился с посетителями заведения, а после выстрелил в них из пистолета. В результате пострадали четыре человека.

Один из пострадавших рассказал, что приведший к перестрелке диалог начался с классической просьбы закурить.