Боксер напал на полицейского в Кирове

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По информации источника, 39-летнего спортсмена задержали еще 27 декабря. Заявление правоохранителям оставила его бывшая девушка, в жилье которой тот пытался пробраться.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и отправили в камеру, ему светило несколько суток административного ареста.

Однако у боксера был свой план. Он попросился в туалет, 23-летний сержант открыл дверь, а спортсмен напал на сотрудника. Боксеру удалось вырваться и сбежать из отделения.

Спустя полчаса после побега мужчину задержали повторно. Теперь ему грозит несколько лет колонии за нападение на правоохранителя, следователи завели уголовное дело.

В ноябре московские полицейские задержали 37-летнего чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, он устроил стрельбу в ресторане на Шлюзовой набережной.