28 ноября 2023, 02:33

Бокалы на миллион рублей украли из ресторана Lamborghini на вечеринке

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Совладелец столичного ресторана Lamborghini Аршак Григорян обратился в полицию из-за кражи бокалов на сумму один миллион рублей. Хозяин заведения высказал «360» предположение, кто мог совершить это правонарушение и предоставил видео с камер видеонаблюдения.

В ресторане проходил фуршет, на котором награждали лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». По окончанию вечеринки персонал обнаружил пропажу шести дорогостоящих бокалов.

«Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы - французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок. Каждая частица нашего заведения [нам важна], потому что мы вкладываем душу», - рассказал изданию совладелец ресторана.

Григорян пояснил, что гостей попросили вернуть украденное, но их просьбу проигнорировали, поэтому администрация ресторана обратилась в правоохранительные органы.

Адвокат рестораторов Елена Корабейникова пояснила, что произошло серьезное преступление, поэтому владельцы написали заявление в полицию. На место приезжала оперативно-следственная группа.

«Один из звездных гостей украл бокалы. Это был подарок ресторану Lamborghini на миллион рублей. <…> Мы с детективом провели расследование, посмотрели камеры. <…> В количестве шести штук украсть на празднике бокалы... такой опрометчивый поступок», - заявила адвокат.

Заявление написали в ОВД ЦАУ, добавила Корабейникова. Проводятся следственные действия.

Кражи Рестораны Москва 2023
27 ноября 2023, 21:37
«Без понятия». Отец отравившейся метадоном девочки заявил, что не употребляет наркотики
Freepik
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Отец отравившейся в Красногорске девочки заявил «360», что не знает, как его дочь могла съесть наркотический препарат. Он заверил, что в семье никто не употребляет наркотики.

«Без понятия, мы приехали домой и она побледнела. <…> Я не знаю точно. Вообще без понятия, как такое может быть», - рассказал отец девочки.

По информации «360», отец девочки был ранее неоднократно судим за кражу и хранение наркотиков. Telegram-канала Mash утверждает, что в крови мужчины экспертиза обнаружила следы марихуаны и других психостимуляторов.

Ребенка с признаками отравления 26 ноября доставили в медицинское учреждение, где врачи выявили в организме наличие наркотического вещества, предположительно, метадона. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следователям предстоит выяснить, как сильнодействующий наркотик попал в организм ребенка.

Наркотики Дети
27 ноября 2023, 20:29
СК возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка метадоном в Красногорске
РИА «Новости»
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Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту отравления ребенком наркотическим веществом. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В медучреждение Красногорска 26 ноября доставили двухлетнего ребенка с признаками отравления. Во время обследования врачи обнаружили в организме девочки метадон.

По факту отравления ребенка следственный отдел по городу Красногорску возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следствие устанавливает обстоятельства, при которых метадон попал в организм ребенка.

По данным источника «360», девочка с отцом зарегистрированы в Москве, мать прописана в Белоруссии. Семья проживает в деревне Глухово, на профилактическом учете не состоит. Известно, что отец девочки имеет не одну судимость за кражу и хранение наркотиков. Мать ребенка не судима, к административной ответственности ранее не привлекалась.

По информации Telegram-канала Mash , ребенок отравился метадоном, оставленным в открытом доступе отцом-наркоманом, что подтвердила экспертиза.

Наркотики Дети СК РФ
27 ноября 2023, 17:28
Организатора вооруженной банды в Москве приговорили к 17 годам колонии
РИА «Новости»
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Илеса Давлатзоду приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений на территории Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, группа из пяти мужчин совершила три нападения в период с сентября по декабрь 2018 года. Так, в ноябре банда во время вооруженного ограбления похитила деньги и имущество на сумму более трех миллионов рублей. В декабре того же года украли у человека деньги и имущество на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Кроме того, в сентябре 2019 года под руководством Давлатзоды злоумышленники избили мужчину молотками и похитили его имущество стоимостью более трех миллионов рублей. Потерпевший скончался от полученных травм.

После этого глава банды успел уехать из России и попал в международный розыск. Затем он изменил свои личные данные и вернулся в страну, где и был задержан.

Давлатзоду признали виновным в незаконном обороте оружия, разбое, совершенном организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, руководстве бандой и убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений.

Суд приговорил мужчину к 17 годам заключения в колонии строгого режима и оштрафовал на два миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье задержали группу диверсантов, которые в течение года поджигали электропоезда.

Мосгорсуд Преступления Следственный комитет России Москва 2023
27 ноября 2023, 16:49
Мошенники вынудили москвичку продать квартиру за 13,5 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее продать квартиру на улице Декабристов в Москве за 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, аферисты убедили 83-летнюю пенсионерку в том, что кто-то пытается незаконно завладеть ее денежными средствами и квартирой. Они предложили ей два способа решения проблемы: либо опечатать квартиру и уехать, дожидаясь ареста мошенников, либо провести фиктивную сделку по продаже жилплощади для ее «защиты» от незаконного захвата. Особенно настойчиво злоумышленники рекомендовали второй вариант.

Подчиняясь указаниям мошенников, женщина продала свою квартиру, а вырученные 13,5 миллиона рублей передала курьеру. Злоумышленники заверили, что курьер перевезет средства в банк для сохранности.

Кроме того, аферисты убедили пенсионерку, что как только деньги внесут на банковский счет, она получит новые документы на квартиру. В это время ей необходимо было освободить жилье и сбросить данные своего телефона до заводских настроек. После того, как женщина выполнила эти действия, мошенники прекратили выходить с ней на связь.

Ранее мошенники под видом покупателей мебели украли у москвички более миллиона рублей.

Преступления Мошенничество Москва 2023

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