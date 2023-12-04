«Боится, что прибьет их». Мужчина избивал сына на глазах у запуганной жены и дочерей в Ивановской области

По ее словам, такие «методы воспитания» мужчина периодически применят на своих детях. Чаще всего под горячую руку попадает сын.

«Это уже не первый раз. До этого он так избил мальчика, что у него на лице потом был синяк. Мама детей боится мужа. Он всегда устраивает скандалы, запугивает их. При этом сидит дома и кормит обещаниями, что устроится на работу», - рассказала она.

По словам женщины, семья с тремя детьми раньше жила у бабушки, но когда и она пострадала от рук буйного зятя, они переехали на съемную квартиру. Мужчина продолжил издеваться на женой и детьми.

«После последнего инцидента, она взяла детей и приехала ко мне. Они жили у меня два дня, и уехали только после того, как муж ушел из дома. Мальчик сильно заикается, потому что отец его когда-то сильно напугал. Мама боится, что он их прибьет, выследит где-нибудь и все», - поделилась она.

Мать пострадавшего мальчика рассказала «360», что видимых травм ребенок не получил. До этого она уже обращалась за помощью в полицию, но потом забирала заявление из-за страха перед супругом.

«Чаще всего из-за него страдает сын. Муж, когда трезвый, учит ребенка уметь стоять за себя в школе. А у пьяного у него мозг переключается в обратную сторону. Дочерей он обижает больше словами, ну или может кинуть в них какой-нибудь легкий предмет. Муж становится страшным человеком, когда выпьет. Я его очень боюсь», - пояснила она.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ситуации. Официального комментария от МВД пока не поступало.