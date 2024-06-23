23 июня 2024, 19:46

Боевики зарезали священника при нападении на церковь в Дербенте

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Священнослужитель погиб при нападении на церковь в Дербенте. Об этом сообщил вTelegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Священники закрылись в церкви, они ждут помощи», - сказал он.

По словам Хадулаева, неизвестные также расстреляли охранника в церкви, он был вооружен лишь газовым пистолетом.

Священники Дагестан Боевики
23 июня 2024, 19:52
Открывших огонь по полицейским боевиков сняли на видео в Махачкале
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На улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается боестолкновение с вооруженными преступниками. Кадры перестрелки появились в распоряжении 360.ru.

На видео попали лица преступников. По последним данным МВД, в результате стрельбы в Махачкале погиб один сотрудник полиции, шестеро получили ранения.

Еще одна группа вооруженных боевиков устроила нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте. Там при перестрелке, по официальной информации, смертельные ранения получил один полицейский, еще один пострадал.

Источник 360.ru сообщал о двух погибших правоохранителях.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 19:21
Неизвестные устроили стрельбу на границе России и Абхазии
РИА «Новости»
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Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе Абхазии. Перестрелка произошла рядом с российско-абхазской границей, сообщили ТАСС в прокуратуре Гагрского района.

По предварительным данным, неустановленные лица начали стрелять из автомобиля. После стрельбы они и скрылись.

«В результате один мужчина убит, трое пострадали, все - местные жители», - отметили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию. На данным момент ситуация на границе стабильная.

Ранее стало известно о стрельбе в Махачкале.

Неизвестные открыли огонь по посту ДПС. Погиб сотрудник полиции, шестеро получили ранения.

Стрельба Абхазия Россия
23 июня 2024, 08:47
Двух связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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Быввшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева задержали в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По информации источника издания, им инкриминируют статью о вымогательстве.

По версии следствия, долгое время Горбунов и Метелев требовали деньги у Александра Малькевича, сейчас занимающего должности первого зампреда Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и сопредседателя Корсовета ОП РФ по развитию новых регионов, отметил собеседник издания.

В итоге Малькевич обратился в полицию. Задержали Горбунова и Метелева сотрудники ФСБ, уточнил источник «Фонтанки».

Горбунов, по данным СМИ, с 2019 года фактически руководил медиагруппой «Патриот», принадлежавшей Евгению Пригожину, а с 2020-го и всеми входящими в эту медиаструктуру проектами, указало издание.

Метелев с 2001 года был издателем газеты «Версия в Питере», также его указывали как главного редактора сайта «Конкретно.ру». Источники «Фонтанки» допустили, что он также мог иметь отношение к проектам, связанным с медиагруппой Пригожина.

Официально информация о задержании этих медиаменеджеров пока не подтверждена.

Санкт-Петербург Журналистика ФСБ
22 июня 2024, 17:59
Свесившего двухлетнюю падчерицу из окна многоэтажки петербуржца арестовали
РИА «Новости»
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Петербуржца, свесившего из окна 13-го этажа двухлетнюю дочку своей сожительницы, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ходатайство об аресте обвиняемого в покушении на убийство девочки рассмотрел Невский районный суд.

По данным следствия, 15 июня мужчина поссорился с сожительницей, схватил ребенка за ноги и свесил из окна. Происходило все на улице Белышева. Женщина умоляла его отпустить дочку.

В итоге злоумышленник перестал держать девочку висящей вниз головой на высоте 13-го этажа, но вскоре снова начал издеваться над беззащитным ребенком аналогичным образом. Мать смогла уговорить его вернуть дочь в квартиру.

Согласно постановлению суда мужчина пробудет под стражей до 19 августа.

В региональном главке МВД ранее сообщали, что прибывшим на место полицейским мужчина заявлял, что якобы хотел таким образом воздействовать на подругу , которую назвал невменяемой.

Санкт-Петербург Дети

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