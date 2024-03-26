Боевик РДК готовил теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

По данным ведомства, преступник действовал под патронажем украинских спецслужб. С 2022 он публично занимался дискредитацией ВС России. Осенью 2023 года его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов «РДК»* - Александра Кудашева.

Действуя по указанию куратора, мужчина забрал из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы потом устроить взрыв в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.

При задержании диверсанта произошел самоподрыв СВУ, он получил смертельные травмы.

«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», - подчеркнули в ФСБ.

В доме, где проживал преступник, обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. В его телефоне выявили переписку с куратором и материалы, которые подтверждают причастность пособника «РДК» к террористической деятельности, координируемой спецслужбами Украины.

По факту случившегося возбудили дело о теракте.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - запрещенная в России террористическая организация.