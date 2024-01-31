31 января 2024, 11:34

Боец джиу-джитсу проломил голову подростку в Москве

РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, занимающегося джиу-джитсу, который несколько раз ударил подростка и проломил ему голову. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации Telegram-канала Shot , 28 января на улице Домостроительная в районе Солнцево 38-летний спортсмен увидел, как 17-летний школьник бил по припаркованным автомобилям руками и ногами.

Мужчина сделал ему замечание, однако подросток проигнорировал его. Спортсмен потерял самообладание и применил навыки боевого искусства. Он несколько раз ударил юношу по голове, в том числе ногой, после чего скрылся с места происшествия.

Одиннадцатиклассника экстренно доставили в больницу с серьезными травмами, включая открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом черепа.

Спустя сутки после происшествия подозреваемого мужчину задержали правоохранительные органы. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тем временем подмосковный СК возбудил дело после сообщений об избиении девочки в Щелкове. Предположительно, на ребенка напали два подростка.

Драки Спортсмены Школьники Москва
31 января 2024, 08:24
Участились попытки диверсий и шпионажа на Дальнем Востоке — генпрокуратура
РИА «Новости»
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Противники России пытались раскачать ситуацию на Дальнем Востоке. Количество попыток шпионажа и диверсий возросло, заявил на итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию», - сказал он.

Дмитрий Демешин сообщил, что в регионе предотвратили случаи дискредитации армии и госизмены. По его словам, в Приморье возросло количество попыток диверсий и шпионажа. Замгенпрокурора заявил, что среди россиян нашлись те, кто за деньги от иностранной разведки соглашались предать страну.

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о поимке жителя Приморья , подозреваемого в шпионаже. По версии следствия, он собирал информацию о российских военных объектах.

Генпрокуратура РФ Шпионаж Дальний Восток
31 января 2024, 07:48
Прошел суд над жительницей Хабаровска, спонсировавшей ВСУ
РИА «Новости»
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Хабаровский краевой суд признал жительницу Хабаровска виновной в госизмене. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима за финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил «Интерфакс».

Женщина переводила личные деньги украинской армии на закупку обмундирования, оружия и боеприпасов. Суд пришел к выводу, что она делала это по мотивам политической ненависти и вражды.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России» и приговорили женщину к восьми годам колонии общего режима.

На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Его обвинили в госизмене, публичной дискредитации украинской власти и передаче российской армии материальных ресурсов.

Суд ФСБ
31 января 2024, 04:22
Молодая россиянка получила 10 лет за убийство участника СВО
РИА «Новости»
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В Забайкалье суд приговорил 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову к 10 годам и четырем месяцам колонии общего режима за два нападения на мужчин. Одно из них привело к смерти потерпевшего — участника специальной военной операции на Украине. Приговор опубликовали на официальном сайте суда.

В Забайкалье суд приговорил 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову к 10 годам и четырем месяцам колонии общего режима за два нападения на мужчин. Одно из них привело к смерти потерпевшего - участника специальной военной операции на Украине. Приговор опубликовали на официальном сайте суда.

По данным следствия, подсудимая проникла в дом своей соседки в селе Усугли. Там она обнаружила спящего хозяина дома, нанесла ему множественные удары ножом и несколько раз пнула по ребрам. В результате мужчина получил колото-резаные ранения и закрытые переломы двух ребер. Суд квалифицировал эти действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Спустя несколько дней женщина напала с ножом на своего знакомого - участника СВО, и ударила его в ногу и плечо. Вскоре мужчина скончался от кровопотери. Оба преступления подсудимая совершила в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на свой молодой возраст, подсудимая неоднократно судима и лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей», - сообщили в суде.

Исходя из поведения женщины в ходе процесса, суд пришел к выводу, что она не раскаялась в своих действиях.

Кроме лишения свободы суд постановил взыскать с осужденной один миллион рублей в пользу матери погибшего мужчины в качестве компенсации морального вреда.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Татарстане.

Убийства Суд Преступления Женщины Россия Мужчины Полиция Следственный комитет России
31 января 2024, 01:28
Силовики накрыли сеть массажных салонов с проститутками в Дагестане
Freepik
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Дагестанские полицейские накрыли крупные массажные салоны в Махачкале, Дербенте и Каспийске, в которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Полиция выяснила, что 49-летний житель Махачкалы замаскировал бордели под массажные салоны, на него работали женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Поиском кадров для салонов занимались 25 «помощниц» подозреваемого.

«Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек», - уточнило ведомство.

Силовики изъяли в салонах финансовую документацию, телефоны и алкоголь. Возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

Ранее инфоменеджер форума секс-работников Мария Петрова объяснила различие между понятиями «эскорт» и «проституция». В первом случае на первом месте - сопровождение клиента на встречах или отдыхе. Об оказании интимных услуг речи не идет. Эскортницы должны быть умны и образованны, чтобы создавать духовные развлечения для спутника.

Дагестанские полицейские накрыли крупные массажные салоны в Махачкале, Дербенте и Каспийске, в которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Дагестан Преступления Россия Секс Полиция

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