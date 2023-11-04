Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве

Сейчас блогера задержали до избрания меры пресечения. Суд может избрать ее уже сегодня, 4 ноября.

Шабутдинова задержали накануне, после того как он вернулся в Москву из-за границы. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Блогер называет себя рублевым миллиардером (по данным аналитиков, только в прошлом году он заработал 600 миллионов рублей) и обещает на своих курсах сделать всех желающих миллионерами.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение пяти предпринимателей в полицию. Они рассказали, что перевели коучу в общей сложности пять миллионов рублей. Выяснилось, что одна из клиенток судится с ним уже несколько лет.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что блогер просто «зарабатывал на всем подряд», при этом экономя на юристах, финансистах и бухгалтерах.

Шабутдинова задержали в съемных апартаментах. У него провели обыски.