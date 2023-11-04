04 ноября 2023, 08:35

Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве

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Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве. Его уже успели допросить в качестве обвиняемого, сообщил источник «360».

Сейчас блогера задержали до избрания меры пресечения. Суд может избрать ее уже сегодня, 4 ноября.

Шабутдинова задержали накануне, после того как он вернулся в Москву из-за границы. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Блогер называет себя рублевым миллиардером (по данным аналитиков, только в прошлом году он заработал 600 миллионов рублей) и обещает на своих курсах сделать всех желающих миллионерами.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение пяти предпринимателей в полицию. Они рассказали, что перевели коучу в общей сложности пять миллионов рублей. Выяснилось, что одна из клиенток судится с ним уже несколько лет.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что блогер просто «зарабатывал на всем подряд», при этом экономя на юристах, финансистах и бухгалтерах.

Шабутдинова задержали в съемных апартаментах. У него провели обыски.

Уголовное дело Мошенничество Блогеры
04 ноября 2023, 01:52
«Пыталась кормить через шприц». Появились новые подробности гибели сына блогера-сыроеда
РИА «Новости»
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Мать младенца, погибшего в Сочи от истощения, кормила его из шприца с неизвестным содержимым. Об этом сообщила бабушка ребенка, мать блогера Максима Лютого Нелли Фликман во время заседания в Лазаревском районном суде Краснодарского края, ее слова привело РИА «Новости».

По версии следствия, самочувствие новорожденного ухудшилось из-за долгого голодания. Его отец - блогер-сыроед - неоднократно забирал сына у матери и не позволял кормить, чтобы приучить младенца к сыроедению. В марте родители отвезли наследника в больницу, но мальчик умер по дороге. По словам Лютого, в смерти сына виновата мать ребенка - Оксана Миронова.

«Мне девочки (ученицы блогера-сыроеда Лютого - прим. ред.) рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы (сыроедения - прим. ред.), что Миронова ей звонила, чтобы узнать, у нее не получалось кормить, и она пыталась кормить его (ребенка - прим. ред.) через шприц», - сказала Фликман.

Бабушка погибшего младенца подчеркнула, что не знает содержимого шприца. Когда прокурор спросил у женщины о рационе ребенка, она ответила: «Как обычно - молоком». По мнению Фликман, в смерти новорожденного виноваты оба родителя, которые замечали ухудшение его состояния, но не обращались к специалистам.

Ранее блогер-сыроед Лютый, обвиняемый в гибели ребенка, признал вину и заявил, что употребляет мясо. По его словам, он также ест и многие другие продукты.

Суд Дети Сочи
04 ноября 2023, 01:10
Уфимку обвинили в убийстве трехлетнего сына за громкий плач и непослушание
Freepik
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Жительницу Уфы подозревают в избиении трехлетнего сына за плач и капризы, в результате чего мальчик скончался. Об этом сообщил Следственный комитет России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, женщина разозлилась на сына, когда тот громко плакал, не слушался и капризничал. Своим поведением ребенок мешал матери спать. Тогда она решила избить его в воспитательных целях, но не рассчитала силы, мальчик скончался.

После случившегося она попыталась избежать обвинения, поэтому сказала сотрудникам правоохранительных органов, что сын упал с верхнего яруса кровати. Однако следователи установили настоящую причину смерти.

«Благодаря комплексу следственно-оперативных действий, проведенных следователями и криминалистами совместно с оперативниками, удалось установить причастность женщины к совершенному преступлению», - сказано в сообщении.

В итоге уфимка призналась в содеянном. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Мурманске приговорил 25-летнего мужчину на 24 года лишения свободы за изнасилование и убийство восьмилетнего мальчика в Мончегорске в июле прошлого года. Адвокат матери ребенка заявил в беседе с «360», что защита обжалует приговор, так как считает его недостаточно суровым.

Убийства Дети Башкирия СК РФ
03 ноября 2023, 18:22
Блогер Шабутдинов попал под уголовное дело о мошенничестве
Unsplash
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Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера Шабутдинова, который продавал курсы по запуску успешного бизнеса. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Блогер от имени нескольких юридических лиц обещал научить всех желающих получать сверхдоходы с помощью платных курсов.

«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», - отметила Волк.

По версии следствия, подозреваемый участвовал в противоправной деятельности сотрудников организации, продававшей бизнес-курсы. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.

Популярного блогера задержали после его возвращения в Москву из заграничной поездки 3 ноября, в день, когда он планировал запустить свой очередной курс.

Одна из пострадавших от действий бизнес-коуча рассказала «360», что судилась с ним несколько лет.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество
03 ноября 2023, 18:12
Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили из-за комикса «Голубь Геннадий»
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Правоохранительные органы Москвы начали расследование из-за комиксов «Голубь Геннадий», по мнению следствия, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС.

МВД проведет лингвистическую экспертизу и установит лиц, причастных к публикации комиксов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что дело возбудили после его обращения в МВД.

«Изданная холдингом „Эксмо“, она открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12», - возмутился депутат.

По его словам, автор комиксов, находящийся на Украине, явно выражал свою поддержку ВСУ и направлял гонорары от продажи книг на их поддержку.

Ранее протоколы о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних составили на владельца телеканала ТНТ Music.

ЛГБТ Москва 2023

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