Блогера Эдварда Била арестовали за похожую на полицейскую форму одежду

Читайте нас в:

Как сообщила объединенная пресс-служба судов столицы, Била признали виновным в мелком хулиганстве.

«Эдуард Билль (более известный как Эдвард Бил) находился в центре города в одежде, схожей с формой сотрудника полиции, на которой каких-либо отличительных знаков не нанесено», - указали в судебной инстанции.

Эдварда Била в костюме, схожем с формой сотрудника Госавтоинспекции, в компании так же одетого друга заметили катающимся на электросамокате в Одинцовском городском округе.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что начали проверку о соблюдении правил дорожного движения во время съемок ролика блогера.

Также в ведомстве добавили, что процессуальную проверку организовало территориальное управление МВД за незаконное ношение блогером формы сотрудника правоохранительных органов.