03 ноября 2023, 18:22

Блогер Шабутдинов попал под уголовное дело о мошенничестве

Unsplash
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Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера Шабутдинова, который продавал курсы по запуску успешного бизнеса. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Блогер от имени нескольких юридических лиц обещал научить всех желающих получать сверхдоходы с помощью платных курсов.

«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», - отметила Волк.

По версии следствия, подозреваемый участвовал в противоправной деятельности сотрудников организации, продававшей бизнес-курсы. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.

Популярного блогера задержали после его возвращения в Москву из заграничной поездки 3 ноября, в день, когда он планировал запустить свой очередной курс.

Одна из пострадавших от действий бизнес-коуча рассказала «360», что судилась с ним несколько лет.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество
03 ноября 2023, 18:12
Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили из-за комикса «Голубь Геннадий»
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Правоохранительные органы Москвы начали расследование из-за комиксов «Голубь Геннадий», по мнению следствия, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС.

МВД проведет лингвистическую экспертизу и установит лиц, причастных к публикации комиксов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что дело возбудили после его обращения в МВД.

«Изданная холдингом „Эксмо“, она открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12», - возмутился депутат.

По его словам, автор комиксов, находящийся на Украине, явно выражал свою поддержку ВСУ и направлял гонорары от продажи книг на их поддержку.

Ранее протоколы о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних составили на владельца телеканала ТНТ Music.

ЛГБТ Москва 2023
03 ноября 2023, 18:10
«Зарабатывал на всем подряд». Правоохранители проверят, как Шабутдинов стал резидентом «Сколково»
pxhere.com
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Задержанный в Москве блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был резидентом инновационного центра «Сколково». Правоохранители проверят, как такое могло произойти, заявила глава глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в комментарии для «360».

Оборот компании бизнес-коуча за последние три года составил более 10 миллиардов рублей. Это намного больше, чем у блогера Елены Блиновской. Однако самое интересное в этой истории то, что Шабутдинов был резидентом «Сколково», отметила Мизулина.

«Правоохранители проверят, каким образом этот инфомошенник получил статус резидента в „Сколково“, и что такого инновационного вообще в его деятельности», - добавила она.

По словам главы ЛБИ, многие люди брали кредиты и микрозаймы, чтобы купить курсы блогера. Однако в результате в отношении него возбудили уголовное дело.

«Я полагаю, что во многом вот эта ситуация - результат патологической жадности и нечистоплотности этого блогера, который не хотел тратить допсредства на юристов, адвокатов, финансистов, бухгалтеров, и просто зарабатывал деньги на всем подряд», - заключила Мизулина.

Ранее руководитель ЛБИ сообщила, что в организацию обращалось множество россиян, которые считали себя пострадавшими от мошеннических действий Шабутдинова. По ее словам, он обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

Задержания Блогеры
03 ноября 2023, 16:36
Прокуратура начала проверку из-за незаконной засыпки Москвы-реки
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Из-за незаконной засыпки Москвы-реки в районе Кожуховского затона начали проверку. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, организация-подрядчик без необходимых документов и согласования отсыпала в реку грунт, доставая затонувшее судно. Незаконные работы приостановили.

Уполномоченные органы начали расчет вреда, причиненного окружающей среде. Организации придется его возместить.

Также Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить загрязнение реки Ягармы в Коломне. Специалисты ведомства во время проведения инспекции обнаружили канализационный коллектор, проложенный прямо в водоохранной зоне.

Ранее регион очистил свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер». Для этого специально закупили самоходные амфибии.

Прокуратура РФ Экология Москва 2023
03 ноября 2023, 13:56
Задержанного с наркотиками экс-футболиста сборной России отправили под арест
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Бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева отправили под арест до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Меру пресечения экс-футболисту национальной команды избрал Прикубанский районный суд Краснодара. В материалах дела, которые предоставили суду, указали, что во время личного досмотра 28 октября у Бугаева обнаружили и изъяли вещество, содержащее метилэфедрон массой 484,8 грамма.

По версии правоохранителей, 42-летний фигурант купил и хранил наркотик, чтобы продать его. Против бывшего защитника сборной России возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Заместитель гендиректора ФК «Краснодар», в котором Бугаев играл с 2009 по 2010 годы, Нурбий Хакунов назвал футболиста хорошим человеком. По словам топ-менеджера команды, он знал о проблемах футболиста с алкоголем, но о наркотиках не слышал.

Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко заявила «360» , что у ее подзащитного не было при себе запрещенных веществ во время задержания. По ее словам, спортсмен не оказывал сопротивления правоохранителям и шел с ними на контакт.

Спортсмены Суд Краснодар Футбол Аресты

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