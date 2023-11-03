Блогер Шабутдинов попал под уголовное дело о мошенничестве
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера Шабутдинова, который продавал курсы по запуску успешного бизнеса. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Блогер от имени нескольких юридических лиц обещал научить всех желающих получать сверхдоходы с помощью платных курсов.
«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», - отметила Волк.
По версии следствия, подозреваемый участвовал в противоправной деятельности сотрудников организации, продававшей бизнес-курсы. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.
Популярного блогера задержали после его возвращения в Москву из заграничной поездки 3 ноября, в день, когда он планировал запустить свой очередной курс.
Одна из пострадавших от действий бизнес-коуча рассказала «360», что судилась с ним несколько лет.