Блогер, бросивший ребенка в сугроб, распродал активы до отъезда из России

«В связи с тем, что <…> Косенко не планировал в ближайшие годы возвращаться в Россию, он перед отъездом из страны принял решение распродать все свое имущество, недвижимость и активы», - заявил он.

На арестованных банковских счетах блогера тоже не оказалось никаких денег.

Косенко объявили в розыск 13 октября. Предположительно, его обвинили в неисполнении родительских обязанностей и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Его адвокат утверждает, что блогер кидал в снег не живого ребенка, а куклу.

В августе стало известно, что Косенко задолжал налоговой более 10 миллионов рублей.