17 октября 2024, 11:50

Блогер, бросивший ребенка в сугроб, распродал активы до отъезда из России

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Блогер Сергей Косенко, бросивший двухмесячного ребенка в сугроб и выложивший это в интернет, распродал активы до отъезда из России. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В связи с тем, что <…> Косенко не планировал в ближайшие годы возвращаться в Россию, он перед отъездом из страны принял решение распродать все свое имущество, недвижимость и активы», - заявил он.

На арестованных банковских счетах блогера тоже не оказалось никаких денег.

Косенко объявили в розыск 13 октября. Предположительно, его обвинили в неисполнении родительских обязанностей и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Его адвокат утверждает, что блогер кидал в снег не живого ребенка, а куклу.

В августе стало известно, что Косенко задолжал налоговой более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело Блогеры Россия
17 октября 2024, 11:07
Бывшего главного нарколога России отправили в колонию на 7 лет
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В Москве вынесли приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о мошенничестве. Он получил семь лет колонии общего режима, сообщила прокуратура столицы.

Помимо этого, подсудимому назначили штраф на 850 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

Приговор Брюну вынесли в Кузьминском районном суде. Причем наказание оказалось более мягким, чем просила сторона гособвинения, настаивавшая на том, чтобы бывшего главного нарколога посадили на восемь лет.

Брюна и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева задержали в августе 2022 года. Оба обвинялись в мошенничестве. В деле также был третий фигурант - экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.

Суд Москва
17 октября 2024, 09:54
Высокопоставленных полицейских из Тулы заподозрили в организации незаконной миграции
РИА «Новости»
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Высокопоставленных сотрудников тульской полиции задержали по подозрению в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В совершении преступления заподозрили заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД по Тульской области и начальника УКОН УМВД по региону.

По версии следствия, полицейские выдавали иностранцам квоты на временное проживание, несмотря на фальшивые сведения об их адресах пребывания и местах работы. За разрешения подозреваемые могли получать денежное вознаграждение.

Следователи проводят обыски по месту жительства задержанных и устанавливают все обстоятельства совершения преступлений.

Ранее в Иркутске задержали представителей двух этнических диаспор, которых заподозрили в организации незаконной миграции. В СК считают, что обвиняемые незаконно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком и знании законодательства.

Мигранты Следственный комитет России
16 октября 2024, 20:24
Генерал Цоков использовал лудоманию Попова в личных целях
РИА «Новости»
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Генерала Ивана Попова в преступную группировку вовлек генерал-лейтенант Олег Цоков, используя его лудоманию. Об этом сообщил государственный обвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде, его слова привело РИА «Новости».

Будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми и его многочисленных долгах, Цоков вовлек генерала в состав организованной преступной группы. Взамен он пообещал передать Попову автомобиль Geely стоимостью более четырех миллионов рублей.

Следствие считает, что генерал Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи. Стоимость похищенного составила более 100 миллионов рублей, материалы предназначались для строительства инженерных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Суд отказался взять отвод по делу генерал-майора Ивана Попова. К делу не допустили блогера Юрия Подоляку в качестве общественного защитника.

Долги Хищения Суд Военные
16 октября 2024, 04:57
Суд арестовал 29 счетов и недвижимость бывшего главного кадровика Минобороны
РИА «Новости»
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Суд по ходатайству следствия арестовал счета и объекты недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

Суд наложил арест на 29 счетов и шесть объектов недвижимости. Арестованы земельный участок в Красногорске, дом и земельный участок в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, земля и дом в Краснодаре и квартира на Ярцевской улице в Москве.

Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и трехэтажного дома на нем в Краснодаре от местного предпринимателя Левы Мартиросяна. Обвиняемые находятся в СИЗР.

Имущество Мартиросяна также арестовано. Под арест попал жилой дом в Краснодаре, две квартиры, земельный участок и автомобиль BMW X5. Сумма арестованных активов составила более 50 миллионов рублей.

Суд Краснодар Коррупция Недвижимость Аресты Квартиры

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