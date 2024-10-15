Ближайший соратник Шакро Молодого покинул ИК на черном Mercedes
На свободу вышел ближайший соратник криминального авторитета Захария Калашова, более известного под именем Шакро Молодой, Андрей Кочуйков по прозвищу итальянец. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Он вышел из тюрьмы в Калужской области. Мужчина покинул колонию на черном Mercedes.
Кочуйков отбывал наказание за перестрелку рядом с рестораном Elements в центре Москвы.
В декабре 2015 года между владелицей заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой возник спор. Потасовка закончилась перестрелкой, в которой участвовал Кочуйков из круга Шакро Молодого. В результате конфликта погибли два человека, еще семеро пострадали.
Никулинский суд Москвы приговорил Кочуйкова к восьми годам и 10 месяцам колонии строгого режима.
Самого Шакро Молодого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году. В марте Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об его условно-досрочном освобождении.