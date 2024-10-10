10 октября 2024, 15:42

Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество

РИА «Новости»
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Обвиняемая в неуплате налогов и легализации незаконных средств блогер Елена Блиновская получила доступ к своим арестованным счетам и другому имуществу. Как сообщили «Известия», такое решение принял Савеловский суд Москвы, который рассматривает дело «королевы марафонов».

Ходатайство о снятии ареста подали представляющие интересы Блиновской адвокаты. Они аргументировали, что обвиняемая перечислит средства в счет возмещения ущерба по уголовному делу.

«Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», -заявил судья в оглашении решения.

Также он снял арест с имущества Блиновской на общую сумму более 186 миллионов рублей.

Ранее «королева марафонов» заявила, что готова согласиться только с обвинением в неуплате налогов , но всю ответственность за преступление она возложила на сотрудников своих компаний, которые занимались бухгалтерией.

Подсудимая объяснила, что носила четвертого ребенка и не занималась денежными вопросами. Все обвинения в легализации преступных доходов она отвергла, объяснив, что компании не вели коммерческую деятельность. Адвокаты настаивали на том, что оба обвинения дублируют друг друга, при этом срок давности по неуплате налогов истек еще в июле.

Обвиняемая в неуплате налогов и легализации незаконных средств блогер Елена Блиновская получила доступ к своим арестованным счетам и другому имуществу. Как сообщили «Известия» , такое решение принял Савеловский суд Москвы, который рассматривает дело «королевы марафонов».

Уголовное дело Суд Адвокаты Преступления Налоги Блогеры Аресты Деньги Елена Блиновская
10 октября 2024, 09:36
Экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» стал фигурантом дела Тимура Иванова
РИА «Новости»
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Фигурантом дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате стал бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский. Об этом сообщил ТАСС.

Центробанк отозвал лицензию у этого банка в феврале 2016 года, а в мае его объявили банкротом. Причиной стали нарушение нормативных актов и падение капитала ниже уставного минимума. На следующий год Бугаевского объявили в розыск за мошенничество и заочно арестовали в России.

Банкира задерживали в Чехии по ордеру, который выставили российские правоохранительные органы, но в 2019 году страна все же отказалась его выдать.

Обвинение в растрате Иванову предъявили 7 октября. Как считает следствие, бывший замминистра похитил у банка больше трех миллиардов рублей.

Задержали чиновника весной по делу о получении особо крупной взятки. Он находится под арестом.

Уголовное дело Банки Суд
09 октября 2024, 10:09
Дело о взятках в парке «Патриот» не связано с экс-замминистра обороны Поповым
РИА «Новости»
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Уголовное дело о коррупции, фигурантами которого стали бывшие сотрудники «Патриота», не связано с делом бывшего замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Против бывшего главного бухгалтера парка «Патриот» Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок Ивана Трифоногло завели уголовное дело. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма превысила 27,5 миллиона рублей.

По данным следствия, фигуранты дела получили взятку от компании, которая выполняла госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучкова арестовали, Трифоногло отправили под домашний арест.

Первые обыски в «Патриоте» по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова провели в июле. Директор парка Вячеслав Ахмедов проходит подозреваемым в хищении средств. Его отправили под стражу, однако спустя время перевели под домашний арест.

Попова же обвиняют в хищении стройматериалов из парка для обустройства собственного загородного участка.

Уголовное дело Коррупция Аресты Парки
09 октября 2024, 07:56
Россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенников
Freepik
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В России мошенники регулярно совершенствуют схемы по обману населения, одной из новых афер являются действия от лица якобы ФСБ. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, такой «сотрудник» для подтверждения истинности своих намерений включает жертве «материалы прослушки», которые разыграны статистами, представляющими оператора и руководителя отделения.

Спустя некоторое время гражданин получает звонок «из банка», где ему вменяют ранее обсуждавшиеся схемы. Жертва убеждается, что «лжесиловик» не лгал ему и подается на уловки, из-за чего теряет деньги и обретает огромные долги.

«Они не только применяют методы убеждения и простого обмана, но и тонкие психологические приемы. Простой рецепт - не отвечать на незнакомые звонки», - объяснил Соловьев.

Ранее жительница Нижегородской области отдала лжесотрудникам банка 1,7 миллиона рублей.

ФСБ Мошенничество
09 октября 2024, 03:32
«Органы разберутся». Алаудинов заступился за своего адвоката
РИА «Новости»
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Подозреваемый в крупном мошенничестве адвокат Денис Шапиро представлял интересы командира спецназа «Ахмат» и помогал его бойцам. Апти Алаудинов прокомментировал в своем Telegram-канале его задержание.

«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности», - сказал он.

Алаудинов подтвердил, что Шапиро работал одним из адвокатов по делу об отравлении в феврале 2023 года. Командир «Ахмата» заявил, что даже в случае обвинительного приговора он останется благодарным адвокату за помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, и призвал воздержаться от спекуляций на тему его задержания.

Замоскворецкий суд Москвы заключил Шапиро под стражу по делу о мошенничестве на сумму около 110 миллионов рублей.

«Известия» сообщили, что кроме работы с Алаудиновым по поводу покушения он также защищал интересы спецназа «Ахмат» и требовал возбудить дело о дискредитации армии после попавшей в интернет информации о конфликте в подразделении.

Задержания Уголовное дело Адвокаты

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