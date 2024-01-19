19 января 2024, 18:17

Блиновской попросили продлить арест

РИА «Новости»
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Блогеру Елене Блиновской могут продлить срок домашнего ареста. Как рассказала ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова, с ходатайством об этом следователи обратились в Замоскворецкий суд Москвы.

По версии СК, Блиновская может скрыться и уничтожить доказательства по ее делу. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей.

«Следователям также еще нужно дополнительное время, чтобы предъявить моей подзащитной обвинение в окончательной редакции», - добавила адвокат.

Домашний арест во отношении Блиновской ее защита сочла излишней мерой, которая не соответствует требованиям законодательства.

Суд уже получил ходатайство следователей, но дату заседания пока не назначили.

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года. Она пыталась уехать из России на арендованной машине и купила билеты на самолет, чтобы вылететь за рубеж.

Против блогера возбудили уголовное дело и обвинили в уклонении от уплаты налогов. Блиновской также вменили легализацию приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Ее мужа обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов, счета супружеской пары арестовали.

Суд Налоги Блогеры Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
19 января 2024, 18:45
Укрывшему Трепову в квартире после взрыва запросили год и 10 месяцев колонии
РИА «Новости»
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Обвиняемому в укрывательстве Дарьи Треповой после организации взрыва в кафе Санкт-Петербурга ученому Дмитрию Косинцеву сторона обвинения запросила наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Сам подсудимый попросил не отправлять его в колонию и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Представляющая интересы Касинцева адвокат заявила, что ее подзащитный не смог отказать Треповой в убежище из-за повышенного уровня эмпатии. По ее словам, когда подсудимый узнал о том, что совершила гостья, то не хотел держать ее в своем доме, но не смог справиться со своим страхом. Адвокат подчеркнула, что его действия нужно переквалифицировать на несообщение о преступлении.

Суд объявил перерыв в заседаниях до 22 января. В ходе следующего слушания обвиняемые выступят с последними словами.

Главной обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский , Дарье Треповой обвинение запросило 28 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Следствие доказало, что Трепова принесла на творческий вечер Татарского в кафе Санкт-Петербурга статуэтку со взрывчаткой. Девушке предъявили в обвинение в совершении теракта. В ходе заседания она заявила, что не знала о бомбе, а выполняла приказы куратора.

Кроме уголовного дела, в рамках гражданского производства к Треповой подал иски 21 потерпевший, числе которых - мать Татарского. Их общая сумма составила 50 миллионов рублей.

Суд Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
19 января 2024, 18:43
Еще одного участника нападавшей на белгородцев банды взяли под стражу
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд арестовал еще одного участника дела об избиении прохожих в Белгороде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 18-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта.

Установлено, что обвиняемый с сообщниками напал на мужчину на парковке торгового центра из-за «незначительного повода».

До этого Свердловский районный суд отправил под СИЗО 19-летнего юношу, которого заподозрили в нападении на людей на улице.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, из них четверо - несовершеннолетние. Против молодых людей возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Полиция начала проверять сообщения о банде подростков, которые избивали прохожих на улицах города Белгорода. Видеоролики с нападениями появились в Сети. По ним правоохранители смогли установить личность нападавших.

Драки Суд Видео Полиция Избиения
19 января 2024, 18:20
Замглавы Минздрава Подмосковья арестовали за взятку в 150 млн рублей
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Тверской суд отправил под стражу заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной взятки на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Захарову предъявили обвинение в совершении преступления по статье о получении взятки», - указали в сообщении.

Замминистра здравоохранения Московской области пробудет в СИЗО два месяца, до 17 марта 2024 года.

По данным Telegram-канала «112» чиновник попался на крупной взятке в 150 миллионов рублей. Такую сумму он якобы запросил у подрядной строительной фирмы, которая занимается капитальным ремонтом больниц.

В Московской области по подозрению в коррупции правоохранители задержали 11 человек.

По данным Следственного комитета России, два фигуранта дела работали консультантами отдела при региональном Минсоцразвития. Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы.

Суд Здравоохранение Коррупция Преступления СИЗО
19 января 2024, 15:42
Бывший глава челябинского отделения ПФР получил 16 лет колонии
РИА «Новости»
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Центральный районный суд Челябинска осудил бывшего управляющего отделением Пенсионного фонда России в Челябинской области Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей за взятки. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима и штрафа 400 миллионов рублей», - вынес вердикт судья Алексей Акатышев.

Второго фигуранта по делу Рудольфа Зайцева приговорили на 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 139 миллионов рублей. Он также трудился в региональном управлении ПФР в должности главы административно-хозяйственного отдела.

По данным следствия, в период с июня 2016-го по август 2019 года Чернобровин получил от владельцев местных ЧОП 3,4 миллиона рублей и прогулочный катер стоимостью 600 тысяч рублей за заключение контрактов по охране подразделений ПФР в Челябинской области.

Кроме того, с августа 2019 по июль 2021 года Чернобровин и Зайцев получили взятку в 28 миллионов рублей от охранной компании за содействие в заключении контракта на охрану зданий.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Минлесхоза Дмитрий Маслодудова за мошенничество и получение взятки.

Суд Челябинская область Коррупция

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