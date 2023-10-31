31 октября 2023, 08:19

Бизнесмена из Калининграда отправили в тюрьму за посты в соцсетях и попытку вступить в ВСУ

РИА «Новости»
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Калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского приговорили к 11 годам колонии строгого режима за госизмену. Он публиковал в соцсетях экстремистские призывы и пытался поступить на службу в Вооруженные силы Украины, сообщили «Известия».

Приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Финансового директора одной из калининградских фирм Андрея Гальчевского признали виновным в госизмене. Мужчина пытался вступить в иностранный легион ВСУ и призывал в соцсетях убивать военкомов. Путем сложения наказаний суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, ограничению свободы на год, запрету два года администрировать сайты и штрафу в 400 тысяч рублей.

По версии следствия, 60-летний бизнесмен отправил со своей электронной почты запрос в посольства Украины в Израиле и Польше с просьбой зачислить в ВСУ. Летом 2022 года он купил билет в Москву, затем в Минск, чтобы приехать на автобусе в Вильнюс.

На суде Андрей Гальчевский частично признал свою вину. Он подтвердил, что связывался с посольствами, писал экстремистские сообщения в соцсетях и пытался выехать из страны, но не планировал служить в ВСУ. По словам подсудимого, он собирался совершить обряд крещения в церкви мормонов в Вильнюсе, оформить польскую банковскую карту для покупки продуктов и посетить посольство США для получения визы.

Лефортовский суд Москвы продлил арест другому обвиняемому в госизмене. По версии следствия, он финансировал ВСУ криптовалютой.

Суд Калининград
31 октября 2023, 10:24
Участника украинских «кибервойск» задержали в Кузбассе за госизмену
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Участника украинского киберподразделения задержали в Кузбассе по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В городе Белово Кемеровской области - Кузбассе пресечена направленная против безопасности РФ противоправная деятельность гражданина России», - отметили в ведомстве.

Задержанный через мессенджер вступил в киберподразделение, которое работало в интересах украинской разведки. Подозреваемый совершал хакерские атаки на российские информационные ресурсы. Его действия, как уточнили в ФСБ, нарушили работу объектов критической инфраструктуры страны.

У подозреваемого нашли и изъяли средства вычислительной техники и связи. Также специалисты Федеральной службы безопасности собрали данные, подтверждающие его антироссийскую работу. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. Подозреваемого арестовали.

Бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского ранее признали виновным в госизмене. Предприниматель публиковал в интернете посты с экстремистскими призывами и пытался поступить на службу в ВСУ. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

ФСБ Украина
31 октября 2023, 06:19
Российского бизнесмена задержали во Франции по делу об отмывании средств
Unsplash
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В домах одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева во Франции провели обыски. Бизнесмена задержали по делу об отмывании средств и нарушении санкций, сообщила газета Le Monde.

Национальная финансовая прокуратура сообщила, что утром 30 октября в доме миллиардера в Париже между Национальным собранием и Музеем Орсе и на вилле в Сен-Тропе площадью более двух гектаров прошли обыски, после которых его взяли под стражу. У Алексея Кузьмичева, по словам издания, нашли пачки денег.

Бизнесмен попал под санкции в 2022 году. В тот момент он уже находился во Франции. Его заподозрили в отмывании денег, полученных путем налоговых махинаций, и нарушении санкционного законодательства. В издании назвали Алексея Кузьмичева одним из самых влиятельных людей России, а его задержание - сильным ударом французского правосудия.

В 2017 году во Франции задержали российского сенатора Сулеймана Керимова. Его обвинили во владении незадекларированным жильем на юге страны и неуплате налогов, но затем закрыли дело.

Уголовное дело Санкции Бизнес Франция
31 октября 2023, 05:12
Спецслужбы России выяснили, кто стоит за поджогом дома Шария в Испании
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Спецслужбы РФ выяснили, что за попыткой поджога испанской виллы украинского блогера Анатолия Шария стоит организованная преступная группировка наркоторговцев «Химпром». Об этом РИА «Новости» сообщили источники в силовых ведомствах.

«Покушение - дело рук членов „Химпрома“. ОПГ возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину после начала его разработки российскими спецслужбами», - заявил собеседник агентства.

Украинский блогер постоянно публикует материалы про наркокартель и его связи с киевским режимом. Шарий рассказал, что «Химпром» поставлял «соли» в ВСУ. «Солями» называют синтетический наркотик, который вызывает привыкание после первого употребления.

Собеседник агентства отметил, что российские спецслужбы плотно занимаются ОПГ «Химпром», на верхушку организации собраны фактически все данные.

Виллу украинского блогера, расположенную в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона, 24 октября забросали коктейлями Молотова. В дом прилетело шесть бутылок с зажигательной смесью, начался пожар.

Блогеры Украина
31 октября 2023, 00:55
След запаха на галстуке помог калининградским следователям раскрыть убийство 27-летней давности
Freepik
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Убийство 27-летней давности раскрыли в Калининградской области по запаховому следу. В 1997 году житель города Гусева убил приятельницу, изнасиловал ее дочерей, а потом убил старшую девочку, младшая выжила. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Тела жены и ее 15-летней дочери, а также выжившую 10-летнюю девочку нашел супруг женщины, вернувшись из командировки. Преступник душил жертв галстуком, предварительно изнасиловав подростков.

Преступление долго не могли раскрыть, хотя в деле был фоторобот подозреваемого - его видела соседка в подъезде. В ходе проведения следственных мероприятий выявили подозреваемого, который отбывал пожизненный срок за убийство пятерых человек, в том числе двух детей.

«У мужчины взяли биологические образцы для сравнительного исследования, проведена ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Она установила на галстуке, которым были задушены жертвы, запаховый след обвиняемого», - пояснили в СК.

Свидетельница опознала подозреваемого, добавили в комитете. Уроженцу города Гусева предъявили обвинения в умышленном убийстве и изнасиловании. Свою вину мужчина не признал.

В Санкт-Петербурге мужчина представился полицейским и изнасиловал 17-летнюю фетиш-модель, продававшую свой запах. Насильника разыскивает полиция.

Убийства Дети СК РФ Изнасилования

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