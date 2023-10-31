Бизнесмена из Калининграда отправили в тюрьму за посты в соцсетях и попытку вступить в ВСУ

Приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Финансового директора одной из калининградских фирм Андрея Гальчевского признали виновным в госизмене. Мужчина пытался вступить в иностранный легион ВСУ и призывал в соцсетях убивать военкомов. Путем сложения наказаний суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, ограничению свободы на год, запрету два года администрировать сайты и штрафу в 400 тысяч рублей.

По версии следствия, 60-летний бизнесмен отправил со своей электронной почты запрос в посольства Украины в Израиле и Польше с просьбой зачислить в ВСУ. Летом 2022 года он купил билет в Москву, затем в Минск, чтобы приехать на автобусе в Вильнюс.

На суде Андрей Гальчевский частично признал свою вину. Он подтвердил, что связывался с посольствами, писал экстремистские сообщения в соцсетях и пытался выехать из страны, но не планировал служить в ВСУ. По словам подсудимого, он собирался совершить обряд крещения в церкви мормонов в Вильнюсе, оформить польскую банковскую карту для покупки продуктов и посетить посольство США для получения визы.

Лефортовский суд Москвы продлил арест другому обвиняемому в госизмене. По версии следствия, он финансировал ВСУ криптовалютой.