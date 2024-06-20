Бизнесмена Алексея Тайчера решили арестовать по делу о мошенничестве

В Госдуме планируют разработать законопроект о контроле над осужденными, которые вернулись со специальной военной операции. Об этом рассказала председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью «Газете.Ru».

В городе Топки Кемеровской области совершено жестокое убийство 12-летней девочки. Подозреваемый - неоднократно судимый, в том числе за убийство, местный житель. Осенью 2023 года он освободился благодаря участию в СВО. После этого он попал в плен, вернулся по обмену и дезертировал. Останина выразила уверенность, что власть должна защитить общество от преступников, вернувшихся из зоны боевых действий.

По словам депутата, в ближайшем будущем таких преступлений может быть больше, так как с СВО будут возвращаться осужденные, не отбывшие свой срок и не социализированные.

«Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться - это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей», - сказала она.

Парламентарий заявила, что правоохранительные органы должны находится в постоянном контакте с такими людьми. С одной стороны, помогать с трудоустройством и социализацией, с другой стороны, контролировать и предотвращать преступления.

Останина отметила, что депутаты в ближайшее время разработают необходимый законопроект.

«У нас комитет по обороне пока с такой инициативой сам не выходил. <…> Я думаю, что мы, депутаты, тоже должны поторопиться, в частности, наш комитет, который должен защищать интересы детей. Я думаю, что мы тоже сподвигнем профильный комитет по обороне с таким предложением выйти», - заключила парламентарий.