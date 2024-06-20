20 июня 2024, 14:36

Бизнесмена Алексея Тайчера решили арестовать по делу о мошенничестве

РИА «Новости»
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Следствие потребовало заключить под стражу бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил РБК.

Меру пресечения изберет Тверской районный суд Москвы. Ходатайство зарегистрировали 20 июня. Следственный комитет России призвал арестовать Тайчера по уголовному делу, которое возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Бизнесмена задержали 18 июня. В 2012 году он приобрел «СГ-Транс», спустя семь лет - «Трансфин-М». Впоследствии Тайчер вышел из капитала первой и продал акции второй компании. Источники издания сообщили об обысках и задержании еще пяти подозреваемых.

В Истре задержали бывшего руководителя департамента административной службы Минсельхоза Олега Донских, сообщил RT. Его с 2012 года разыскивали по подозрению в хищении.

Уголовное дело Бизнес Аресты
20 июня 2024, 00:28
В Госдуме призвали защитить общество от преступников, вернувшихся с СВО
РИА «Новости»
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В Госдуме планируют разработать законопроект о контроле над осужденными, которые вернулись со специальной военной операции. Об этом рассказала председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью «Газете.Ru».

В городе Топки Кемеровской области совершено жестокое убийство 12-летней девочки. Подозреваемый - неоднократно судимый, в том числе за убийство, местный житель. Осенью 2023 года он освободился благодаря участию в СВО. После этого он попал в плен, вернулся по обмену и дезертировал. Останина выразила уверенность, что власть должна защитить общество от преступников, вернувшихся из зоны боевых действий.

По словам депутата, в ближайшем будущем таких преступлений может быть больше, так как с СВО будут возвращаться осужденные, не отбывшие свой срок и не социализированные.

«Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться - это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей», - сказала она.

Парламентарий заявила, что правоохранительные органы должны находится в постоянном контакте с такими людьми. С одной стороны, помогать с трудоустройством и социализацией, с другой стороны, контролировать и предотвращать преступления.

Останина отметила, что депутаты в ближайшее время разработают необходимый законопроект.

«У нас комитет по обороне пока с такой инициативой сам не выходил. <…> Я думаю, что мы, депутаты, тоже должны поторопиться, в частности, наш комитет, который должен защищать интересы детей. Я думаю, что мы тоже сподвигнем профильный комитет по обороне с таким предложением выйти», - заключила парламентарий.

Убийства Дети Законы Госдума РФ Преступления Депутаты
19 июня 2024, 21:48
Одну из фигуранток дела о массовом отравлении людей отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Замоскворецкий районный суд Москвы отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении людей Елену Машкову под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции России.

Машкова - руководитель отдела качества компании «Локалкитчен». По версии следствия, салаты, распространяемые этой фирмой, стали причиной массового заражения ботулизмом людей в Москве и других городах России.

Машкову обвиняют по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По решению суда она отправится под домашний арест на один месяц и 28 суток - до 15 августа 2024 года. Приставы освободили обвиняемую из-под стражи в зале заседаний.

Сторона обвинения просила суд избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам прокуроров, фигуранты дела перед задержанием пытались уничтожить улики , а повара Карима Норматова задержали в аэропорту «Жуковский», откуда он хотел улететь в Таджикистан.

Уголовное дело Суд Аресты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
19 июня 2024, 21:24
Фигурантов дела о массовом отравлении салатами поймали на уничтожении улик
РИА «Новости»
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Проходящие по делу о массовом отравлении и заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки перед задержанием уничтожали улики. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Замоскворецкого суда Москвы по избранию меры пресечения обвиняемым выступил следователь.

Проходящие по делу о массовом отравлении и заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки перед задержанием уничтожали улики. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на заседании Замоскворецкого суда Москвы по избранию меры пресечения обвиняемым выступил следователь.

В своем выступлении правоохранитель подчеркнул, что о таком поведении обвиняемых рассказал один из свидетелей.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», - заявил следователь.

Представитель столичного главка СК добавил, что повар производителя фасоли, которую считают источником заражения пострадавших, Карим Норматов пытался скрыться. Его задержали в аэропорту «Жуковский» , откуда он намеревался улететь в Таджикистан.

Сам обвиняемый объяснил, что руководитель дал ему отпуск и разрешил поехать домой. Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил взять повара под арест до 15 августа.

Норматову предъявили обвинение в производстве продукции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, по распоряжению своего руководителя он занимался фасовкой фасоли с нарушениями требований безопасности, что привело к возникновению в продукции ботулотоксина.

Также обвиняемыми по делу проходят генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества компании Елена Машкова. Их фирма занималась изготовлением и доставкой салатов, которыми, по версии Роспотребнадзора, отравились жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

Четвертым обвиняемым стал глава компании-поставщика-фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Всех троих обвинили в сбыте опасной продукции. Шину также вменили организацию незаконной миграции за незаконное оформление регистрации работников из Узбекистана.

Суд Аресты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
19 июня 2024, 20:32
Устроившую голую фотосессию на кладбище Петербурга художницу арестовали
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Задержанная за организацию фотосессии с обнаженной грудью на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга художница Анна Пантелеева на месяц отправилась в следственный изолятор. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, такое решение вынес Красногвардейский районный суд.

Арестованная стала подозреваемой по уголовному делу о надругательстве над местами захоронения.

По данным следствия, фотосессия прошла вечером в минувший понедельник, 17 июня. Участницы сделали несколько фотографий с голой грудью на фоне могил с использованием христианских символов и другой атрибутики.

Получившиеся снимки они выложили в интернет в открытый доступ, где их увидели полицейские. Одну из девушек задержали на следующий день. Сейчас правоохранители продолжают поиски других участниц акции.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Интернет

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