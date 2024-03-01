01 марта 2024, 09:56

Бизнесмен зарезал сестру в Санкт-Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге 28-летний парень зарезал свою сестру, после чего рассказал все полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Правоохранители задержал 28-летнего мужчину, который увлекался ММА. У него в кармане обнаружили складной нож со свежими следами крови на лезвии. Он сознался, что зарезал сестру.

Убийство произошло в доме на Северном проспекте, в котором жертва проживала с братом. Мотив преступления предстоит выяснить правоохранителям.

По данным канала, 32-летняя убитая была востребованным косметологом. В социальных сетях у женщины было более 10 тысяч подписчиков. Ее брат занимался бизнесом. Ранее он не был судим.

Житель Пензенский области недавно зарезал своего друга. Мужчина бросил жертву умирать на лестничной клетке. Подозреваемый ударил друга ножом за то, что тот громко стучал в дверь.

Санкт-Петербург Убийства Мужчины
01 марта 2024, 10:18
Теневых банкиров задержали в Ярославле
РИА «Новости»
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В Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, которые совершили незаконные банковские операции на общую сумму не менее 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей.

«Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей», - уточнила Волк.

Оперативники задержали трех фигурантов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В середине октября в Нижегородской области задержали банду обнальщиков. Теневые банкиры занимались незаконной деятельностью с 2018 по 2023 годы. В общей сложности они украли 27 миллионов рублей.

Уголовное дело Россия
01 марта 2024, 09:43
Аргентина выдала России обвиняемую в хищении крупной суммы
РИА «Новости»
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Аргентина выдала России женщину, находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 миллионов рублей у жителей Алтайского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере», - объяснила она.

По данным следствия, фигурантка в 2022 году работала на должности руководителя риелторского агентства в Барнауле. Злоумышленница принимала на хранение у тех, кто покупал недвижимость, крупные суммы, которые потом передавала продавцам. Кроме того, аферистка получала деньги клиентов фирмы, предлагая им якобы инвестировать в покупку недвижимости. На самом деле деньги она просто присваивала себе.

По итогу женщине удалось украсть свыше 150 миллионов рублей и уехать за границу. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В 2023 году следователи смогли установить, что мошенница находилась в Аргентине, где ее и задержали.

Ранее полиция задержала мошенника , похитившего 162 миллиона рублей.

Хищения Аргентина Мошенничество Россия
01 марта 2024, 07:40
Схваченный в США россиянин из Гонконга сознался в контрабанде микроэлектроники
РИА «Новости»
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В США задержали жителя Гонконга с гражданством России Максима Марченко. Он сознался в отмывании денег и контрабанде американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил Минюст.

Мужчину арестовали в сентябре 2023 года, 51-летний россиянин жил в Гонконге и управлял несколькими компаниями. По версии следствия, вместе с двумя сообщниками он построил сеть незаконных закупок в России, Китае и других странах. Максим Марченко приобрел у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного и военного назначения, в том числе микродисплеи OLED для оптических прицелов, очков ночного видения, тепловизоров и систем вооружения.

«Максим Марченко признался в суде, что он незаконно стремился закупить произведенную в США микроэлектронику военного уровня для доставки конечным потребителям в России», - сказал прокурор Дэмиан Уильямс.

Россиянина задержали в США. Кроме контрабанды он сознался в отмывании денег, полученных преступным путем. По первому обвинению Максиму Марченко грозит до 10 лет тюрьмы, по второму - до 20 лет. Приговор вынесут 6 июня 2024 года.

В Майами арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Анатолия Легодимова. Его обвинили в обороте незаконных фондов.

США Уголовное дело Контрабанда Аресты
01 марта 2024, 04:01
Преподаватели петербургского вуза присвоили более 8 млн рублей
РИА «Новости»
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Четыре преподавателя Военно-космической академии имени Можайского создавали фиктивные места среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР). Об этом сообщил «Коммерсант».

В преступную группу входили два преподавателя и два начальника кафедр военного вуза. По предварительным данным, в рамках контрактов по ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», подозреваемые включили в число соисполнителей проектов более 80 работников научно-учебного центра вуза. Однако эти сотрудники никогда не участвовали в работах.

По данным следствия, в результате махинаций преступная группа успела присвоить 8 444 444 рубля. Задержанные сотрудники военно-космической академии признали свою вину, их отправили под домашний арест.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой восемь лет тюрьмы. Чиновницу обвинили в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования.

Вузы Мошенничество Аресты

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