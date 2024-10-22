22 октября 2024, 21:55

Бизнесмен получил срок после гибели двух человек при пожаре в ТЦ в Лобне

РИА «Новости»
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Лобненский городской суд приговорил индивидуального предпринимателя к двум годам колонии-поселения по делу о гибели двух человек при пожаре в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Московской области.

Правоохранители расследовали уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц Установлено, что 20 февраля 2023 года Юрий А., нарушил требования о пожарной безопасности. Это привело к возгоранию горючих материалов от электрического обогревателя в торговом центре в Лобне.

В результате пожара мужчину и женщину доставили в больницу, позже они скончались. Обвиняемый проведет в колонии-поселения два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее из-за пожара в гостинице в Лобне пострадали пять человек, двое из которых погибли. Сотрудники МЧС спасли шесть человек , в том числе ребенка.

Уголовное дело Пожары Суд Лобня
22 октября 2024, 18:20
Угрожавшему отрезать язык учителю цыгану вынесли приговор
РИА «Новости»
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Металлургический райсуд Челябинска огласил приговор Руслану Панченкову, который угрожал отрезать язык школьному учителю. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, сообщил сайт 74.RU.

В процессе разбирательства судья отметил, что мужчине также запрещено посещать детские учреждения. Панченков полностью признал свою вину и повторно извинился перед преподавателем. Дело рассматривали в упрощенном порядке.

Конфликт произошел 19 сентября в школе № 71, когда Панченков вместе с другом пришел в учебное заведение для выяснения обстоятельств замечания, сделанного его ребенку. Один из учащихся записал разговор мужчины с педагогом. В нем Панченков использовал неподобающие выражения. В результате учительница попала в больницу из-за плохого самочувствия после ссоры, а его задержали.

По материалам дела, на Панченкова составили административный протокол за мелкое хулиганство, и он получил 14 суток ареста. Однако в действиях мужчины усмотрели более серьезное правонарушение, в связи с чем привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мужчине утвердили обвинение и завели дело по статье «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью».

Уголовное дело Суд Дети Школы Приговоры Учителя Челябинск
22 октября 2024, 16:43
Попытку Арашукова дать взятку в «Черном дельфине» сняли на видео
РИА «Новости»
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ФСБ опубликовала видео, на котором бывший сенатор Рауф Арашуков предлагал взятку сотруднику ФСИН. Политик отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин».  

По данным следствия, сумма взятки составила 3 миллиона рублей , которые Арашуков планировал использовать для получения привилегий, включая увеличение лимита на телефонные разговоры и дополнительные свидания с родственниками.

Уголовное дело возбудили не только против Арашукова, но и против его адвоката. Как утверждают правоохранительные органы, передача денег происходила с июля по октябрь, что и стало поводом для расследования. Арашукова и его отца Рауля признали виновными в создании преступного сообщества и масштабных хищениях газа у «Газпрома», сумма которых превысила 30 миллиардов рублей. Находясь в заключении, экс-сенатор Арашуков обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он попросил содействия, однако не указал, в чем именно.

Коррупция Тюрьмы
22 октября 2024, 14:46
Убийцу 16-летней девушки в Каменске-Уральском отправили за решетку
РИА «Новости»
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Суд признал виновным жителя Каменска-Уральского Эдуарда Голикова в убийстве 16-летней школьницы. Его приговорили к 21 году и одному месяцу тюрьмы, сообщили в главке СК по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что Голиков работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчина жил один и вел замкнутый образ жизни. Чтобы выйти на его след, следователи сутки сидели в засаде.

Мужчину обвинили сразу по нескольким статьям: убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование и краже.

По данным следствия, в ночь на 9 августа прошлого года он ехал на велосипеде и увидел незнакомую 16-летнюю девушку. Обвиняемый начал преследовать ее, потом обогнал и стал ждать несовершеннолетнюю в темноте. Когда девушка приблизилась, злоумышленник силой затащил ее в лесополосу и попытался изнасиловать.

Жертва сопротивлялась и кричала, но Голиков задушил ее. Уходя с места преступления, он прихватил мобильный телефон девушки.

Обвиняемого задержали 31 августа 2023 года и заключили под стражу. Правоохранители провели ряд экспертиз, допросили свидетелей, осмотрели место происшествия и изучили видео с камер наблюдения.

Чтобы определить, имеет ли Голиков какое-то отношение к смерти школьницы, его проверили на детекторе лжи.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу и признали обвиняемого вменяемым. Он не страдал расстройствами психики и не нуждается в принудительном лечении.

На одном из заседаний суда присутствовала местная жительница. Женщина сказала, что пострадала от действий Голикова и его приятеля. По ее словам, она едва не стала жертвой изнасилования.

Школьницу нашли мертвой в овраге в лесополосе поздно вечером 9 августа. За два дня до убийства она приехала в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, куда отправлялась, чтобы узнать о поступлении в колледж.

Перед исчезновением девушка отправила молодому человеку видеосообщение. Также она опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила, что возвращается домой одна. Школьница просила ее «не убивать и не насиловать».

В начале января тело погибшей эксгумировали. Специалисты провели еще одну экспертизу и повторно захоронили труп.

Убийства
22 октября 2024, 11:12
За покушение на помощника депутата Госдумы киллеру заплатили 20 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Задержанный по подозрению в покушении на помощника депутата Госдумы, экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева был ранее судим за наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным Следственного комитета , киллер получил от заказчика, с которым когда-то сидел, предоплату в 500 тысяч рублей, а общий гонорар должен был составить 20 миллионов.

За Алихаджиевым он следил целый месяц, после чего 10 сентября четыре раза выстрелил в него в деревне Лапино недалеко от Одинцова. Однако помощник депутата остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Заказчика убийства тоже удалось найти и задержать, сейчас его допрашивают следователи.

Утром официальный представитель МВД Ирина Волк показала кадры задержания обоих подозреваемых в этом преступлении.

Стрельба МВД РФ Депутаты Следственный комитет России

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