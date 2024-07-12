12 июля 2024, 23:25

Бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее мужа и сообщницу отправили в СИЗО

РИА «Новости»
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Бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее супруга и сообщницу отправили в московские следственные изоляторы. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой», - написали в пресс-службе ведомства.

Под стражей обвиняемые пробудут до 29 августа 2024 года.

По данным прокуратуры, в 2021 году Закхайм организовала и возглавила преступную группу, которая занималась хищением денег у людей под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К мошенничеству женщина привлекла своих мужа, сына и помощницу.

Подозреваемые внесли в курс общедоступную информацию, записали видеоуроки и продавали их доверчивым людям. Расценки могли доходить до миллиона рублей.

«Однако взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению», - заявили в публикации прокуратуры.

Ранее МВД России объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской. Статью, по которой разыскивают супруга «королевы марафонов», не уточнили.

Мошенничество СИЗО Москва
12 июля 2024, 23:56
Источник рассказал подробности о найденном в чемодане мертвом мальчике в Перми
Freepik
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Девятилетний мальчик, чей труп нашли в чемодане в Перми, был на домашнем обучении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Этот ребенок был на домашнем обучении», - заявил собеседник агентства.

Ранее мертвого ребенка, спрятанного в чемодан, нашел прохожий. На теле мальчика были следы удушья и колото-резаные ранения. В убийстве ребенка заподозрили его мать.

При этом консьержка дома, в котором жил несовершеннолетний, рассказала в беседе с 360.ru, что у него была хорошая и благополучная семья , а мама прилежно занималась с детьми.

Как предположил другой источник 360.ru, в убийстве могла быть замешана подруга брата его знакомого. Собеседник узнал ее на фотографии.

Дети Пермь
12 июля 2024, 20:08
Истязавший детей в Уфе садист попал на камеру
Телеканал «360»
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Подозреваемый в удержании и избиении детей в квартире в Уфе попал на камеру, установленную у входной двери в подъезд многоквартирного дома. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

По версии следствия, несколько мужчин издевались над детьми в возрасте от четырех до 16 лет. Один из подростков сбежал и рассказал о случившемся правоохранителям. По информации СК, иностранцы организовали нелегальное «просветительское» и «учебное» заведение.

Полиция освободила детей, подозреваемых задержали. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по трем статьям.

По данным башкирского Минздрава, врачи осмотрели детей. Никого из них не стали направлять в больницы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ведомства по региону Евгения Лагацкого доклад о ходе расследования.

Дети Преступления Уфа Следственный комитет России
12 июля 2024, 16:41
Мужчину, готовившего теракт в Адыгее, арестовали на два месяца
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Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября мужчину, планировавшего вооруженное нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе. Об этом сообщили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Ранее ФСБ опубликовала видео с допроса подозреваемого. На нем мужчина рассказал , что планировал зарезать охранника, затем поджечь церковь с помощью пластиковых бутылок с бензином.

Задержали готовившего теракт 11 июля. Им оказался выходец из одной из стран Центральной Азии.

Суд Терроризм
12 июля 2024, 16:30
Красноярский суд приговорил к исправительным работам пару веганов, заморивших голодом дочь
Пресс-служба Следственного комитета
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Супружескую пару из Красноярска, у которой из-за плохого питания умерла дочь, признали виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В Красноярске бывшие супруги признаны судом виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении без помощи их двухлетней дочери», - сообщили в ведомстве.

Подсудимых приговорили к исправительным работам сроком на 11 месяцев. По версии следствия, сыроеды не давали ребенку мясо, молоко, яйца и другие продукты, а при развитии анемии и других проблем со здоровьем отказались показать дочку врачам.

Ранее в Сочи осудили блогера-сыроеда Максима Лютого , по вине которого умер его ребенок. Мужчина намеренно матери младенца и оставлял его без еды, в результате грудничок умер по дороге в больницу.

Суд Дети Питание Приговоры

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