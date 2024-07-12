Бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее мужа и сообщницу отправили в СИЗО

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«В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой», - написали в пресс-службе ведомства.

Под стражей обвиняемые пробудут до 29 августа 2024 года.

По данным прокуратуры, в 2021 году Закхайм организовала и возглавила преступную группу, которая занималась хищением денег у людей под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К мошенничеству женщина привлекла своих мужа, сына и помощницу.

Подозреваемые внесли в курс общедоступную информацию, записали видеоуроки и продавали их доверчивым людям. Расценки могли доходить до миллиона рублей.

«Однако взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению», - заявили в публикации прокуратуры.

Ранее МВД России объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской. Статью, по которой разыскивают супруга «королевы марафонов», не уточнили.