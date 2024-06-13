13 июня 2024, 21:37

Бизнес-центр «Черемушки» передали в доход России

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В собственность государства передали торговый центр и бизнес-центр «Черемушки», которые принадлежали экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом рассказала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в беседе с ТАСС.

В марте Хотина признали виновным по статье «Растрата в особо крупном размере». Суд в Москве приговорил его к девяти годам лишения свободы.

По данным следователей, с 2014 по 2017 год вместе с бывшим председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым и экс-президентом банка Алексеем Нефедовым Хотин украл деньги с помощью выдачи невозвратных кредитов трем подконтрольным ему организациям.

Ранее стало известно, что бывшего замглаву банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева приговорили к семи годам колонии. Ему вынесли приговор по делу о растрате денег регулятора.

Доходы Россия Деньги
13 июня 2024, 19:33
Убил из-за забежавшей во двор собаки. Мужчина застрелил двух женщин в Ростовской области
РИА «Новости»
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Пожилой мужчина застрелил женщину и ее дочь в Ростовской области, а затем покончил с собой. Об  этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло 11 июня на хуторе Степное Волгодонского района. По данным следствия, злоумышленник действовал на почве личных неприязненных отношений. Как сообщило издание 161.ru , причиной агрессии стала бытовая ссора. В день трагедии пенсионер поскандалил из-за принадлежавшей женщинам собаки. Она забежала к нему во двор, а он не мог ее выгнать.

«Мужчина <…> произвел выстрелы из ружья в 67-летнюю женщину и ее 42-летнюю дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

После этого убийца покончил с собой.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Следователи устанавливают мотивы преступления и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бурятии арестовали злоумышленника, который убил девушку после того, как оформил на нее кредит с ее же мобильного телефона.

Уголовное дело Убийства Преступления Женщины Собаки Россия Мужчины
13 июня 2024, 19:03
Китайская компания осталась без купленной в России меди за 20 миллионов долларов
РИА «Новости»
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Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group начал расследование пропажи двух тонн заказанной в России партии рафинированной меди. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сумма сделки составила 20 миллионов долларов. Однако груз вместо точки назначения прибыл в Турцию. Причем вместо меди там оказался гранит.

Ранее стало известно, что в Турции участились случаи мошенничества при открытии счетов в банках. Злоумышленники предлагали россиянам оказать помощь в этом вопросе через соцсети, но в конечном счете присваивали деньги своих жертв.

Мошенничество Россия Китай
13 июня 2024, 13:13
Генерала Шамарина оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Постановление оставить без изменения», - сказал судья.

Сам генерал принял участие в заседании по видеосвязи. Он попросил смягчить ему меру пресечения и заявил, что «готов полностью сотрудничать со следствием».

Правоохранители задержали Шамарина в мае.

Его заподозрили в том, что он получил взятку от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной.

Суд Военные СИЗО Заводы
13 июня 2024, 13:02
Задержание банды похитителей денег из соцвыплат попало на видео
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Правоохранители раскрыли на Южном и Северном Кавказе масштабную схему похищения социальных выплат, в том числе на детей, с использованием поддельных документов стран Евросоюза. Подробности сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Злоумышленники получали выплаты, используя липовые свидетельства о рождении и смерти, якобы оформленные властями Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также «посольствами России» в этих странах.

«Для хищения бюджетных денежных средств члены организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа», - передали в пресс-службе.

Ущерб государству от деятельности преступной группировки превысил один миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В домах подозреваемых прошли обыски. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала кадры обысков у чиновников в Карачаево-Черкесии , подозреваемых в хищении целевых субсидий на 60 миллионов рублей. На видео попали шикарные особняки, драгоценности, деньги и золотой пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Задержания Дети Пенсионеры Выплаты в России Россия Деньги

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