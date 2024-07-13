Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

Избивали и ставили клеймо Выходцы из Таджикистана Махмадамин и Шахмод организовали подпольное «религиозное» учебное заведение, в которое принимали мальчиков якобы для обучения Корану и всем премудростям ислама. Методы они использовали бесчеловечные - наказывали детей резиновыми дубинками, выжигали клеймо на лице. Это лишь немного из того, что стало известно после задержания подозреваемых.

«Фанатики избивали детей резиновыми палками, ломали пальцы и запрещали жаловаться родителям», - сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника местного новостного сайта Mkset , детей в медресе наказывали за самые малые провинности.

«Подростков заставляли учить наизусть Коран и за каждую запинку или ошибку их могли бить по ягодицам металлическим прутом, куском арматуры», - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Детей будили ночами и заставляли наизусть повторять суры, и если ребенок ошибался, его обливали ледяной водой и оставляли так лежать до утра, добавили журналисты.

«Самой жестокой пыткой было прижигание каленым железом за провинность в бытовом плане», - уточнил собеседник издания.

Детям запрещали читать прессу, смотреть телевизор, у них отбирали телефоны.

Издевательства скрывали Мужчины издевались над несовершеннолетними довольно долго. Чтобы не вызывать подозрения, они часто меняли арендованные квартиры. Сначала они снимали жилье в Инорсе, а потом - в Миловке.

Одна из соседок арендаторов рассказала News.ru , что пригрозила им полицией из-за постоянных криков детей, после чего они оперативно съехали. Женщина уточнила, что в квартире проживали двое взрослых и много детей разного возраста. За стеной часто раздавался плач и крики, маленькие жильцы никогда не выходили на улицу.

«С первого дня были слышны и крики, и плач. <…> Спустя месяца два мы припугнули их полицией, так как крики стали громче и чаще, причем не на русском языке. Они сразу же съехали, в течение двух-трех дней», - рассказала собеседница издания.

Детей спасли Задержать «наставников» удалось благодаря информации от одного из воспитанников. Подростку удалось сбежать из съемной квартиры, он обратился за помощью в ближайший магазин. Продавцы позвонили по номеру 112.

Силовики провели операцию по освобождению детей и задержанию подозреваемых. Одного схватили, когда он подъехал к дому на такси. Вместе с ним оперативники задержали водителя, однако после выяснений обстоятельств его отпустили - это оказался студент, выходец из Таджикистана, подрабатывающий в такси.

«Вечером был у меня клиент, я его отвез, оказывается, его там ждали. Меня тоже вместе с ним забрали, отвезли в отделение полиции. Там ночевали, утром допросили и отпустили меня, - поделился таксист.

К ситуации подключили психологов Выяснилось, что мальчиков на обучение в медресе отправляли нелегалы со всей страны. Среди учеников были двое детей самих садистов, сообщил Mash Batash.

Махмадамин и Шахмод жили на средства, которые им переводили родители их «воспитанников». Полиция установила личности родителей. По данным РИА «Новости», все они находятся на территории России нелегально.

Спасенных детей поместили в социальные учреждения, с ними работают психологи, рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. По ее словам, состояние детей «более-менее нормальное».

«Ситуация на контроле <…> всем оказывается психологическая и медицинская помощь», - сообщила Панчихина.

В Минздраве Башкирии рассказали РИА «Новости» , что осмотрели четырех детей, в госпитализации они не нуждаются.

Что известно о задержанных Ранее задержанные учились в Уфе - были студентами Российского исламского университета ЦДУМ. По информации Mash Batash , оттуда их выгнали за неуспеваемость и скандалы с преподавателями.

Следственный отдел СК России в Уфе возбудил уголовное дело против нелегальных мигрантов по трем статьям: незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

Доклад о проведенных мероприятиях затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.