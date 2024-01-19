19 января 2024, 03:05

Бил током и лишал еды. Жителя Камчатки обвинили в истязании детей сожительницы

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Прокуратура Камчатки возбудила уголовное дело против 44-летнего местного жителя, который под предлогом воспитания истязал детей своей сожительницы. При этом наказания мальчикам он придумывал самые экзотические: бил током, заставлял спать на полу, устраивал между ними спарринги. Об этом сообщила пресс-службы ведомства в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь сожителем матери двух мальчиков 9девяти и 10 лет, под видом мер образовательного и воспитательного характера, систематически причинял детям побои», - сообщили в ведомстве.

Мужчина бил детей ногами, руками и плеткой, а также разрядом электрошокера. Он лишал их еды и заставлял спать на полу. Вынуждал выполнять огромное количество физических упражнений, а за отказ запирал на балконе на несколько часов. Кроме того, воспитатель-садист устраивал спарринги между братьями, заставляя их избивать друг друга.

О насилии в семье сообщила бабушка детей. Братьев забрали и передали в социальное учреждение. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Ранее в Гатчине пьяный отчим полчаса истязал и грозился убить шестилетнюю падчерицу. Крики девочки услышала соседка и вызвала полицию. После прибытия полицейских мать девочки уверяла, что ее сожитель ни в чем не виноват, а дочь сама получила увечья.

Уголовное дело Дети Семья Полиция Камчатка
18 января 2024, 19:38
Уголовное дело об экстремизме завели против главы узбекского землячества
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Уголовное дело об экстремизме возбудили против главы узбекского землячества Усмана Баратова за пост, который поставил под сомнение достоинство участников СВО. Фигуранта доставили в подразделение ГСУ СК по Москве. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка ведомства.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктов „в“ частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», - подчеркнули в СК.

По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина вместе с другими лицами разместили в социальной сети публикацию, которая унижала достоинство россиян, в том числе и участников боевых действий. На тот момент фигурант находился на территории Московской области.

Недавно мужчину доставили в подразделение столичного СК. Следователи установят точные причины и обстоятельства произошедшего. Помимо этого, установят личности причастных к этому делу.

Ранее прокуратура запросила для Игоря Стрелкова почти пять лет колонии по делу о призывах к экстремизму.

Уголовное дело Экстремизм Москва
18 января 2024, 19:11
Елену Прочаковскую арестовали по делу о хищении
РИА «Новости»
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Руководительницу управления главы Башкирии по соцкоммуникациям Елену Прочаковскую арестовали до 2 февраля по делу о хищении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Красногорский суд Московской области.

«Красногорский городской суд избрал Прочаковской меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля», - сообщили в суде.

По версии следствия, обвиняемая в июне 2017 года, находясь в должности инспектора по работе со СМИ, фиктивно трудоустроила в МФЦ в Красногорске свою знакомую на вакансию главного специалиста. При этом зарплатная банковская карта женщины на протяжении года находилась у Прочаковской.

По предварительной информации, сумма ущерба составила порядка 750 тысяч рублей. Фигурантке предъявили обвинение по статье «Мошенничество».

В настоящее время Прочаковская занимает пост руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в хищении детских смесей на сумму более 100 миллионов рублей.

Суд Башкирия Мошенничество
18 января 2024, 18:46
Дело возбудили после сообщений о нарушении прав брата и сестры в Павловской гимназии
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили после появления в одном из Telegram-каналов информации о нарушении прав ученика и его сестры в Павловской гимназии в Истре. Об этом заявили в региональном ГСУ СК.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в комментарии «360» сообщила, что в курсе этой ситуации и находится на связи с СК и прокуратурой региона.

«На мой взгляд, это недопустимые вещи. Если факты подтвердятся, то это очень серьезный повод поговорить о самом учебном заведении и его руководстве», - указала уполномоченный.

В Павловской гимназии после появившихся публикаций заявили, что уже начали свое внутреннее расследование. О результатах пообещали сообщить позже.

«Если указанные факты подтвердятся, виновные понесут ответственность», - заверили представители учебного заведения в Telegram-канале.

Там же напомнили, что Павловская гимназия - «школа с историей, традициями и ценностями», а миссия ее - формировать поколение прогрессивных, разносторонне развитых, мыслящих молодых людей.

Как пояснили в ведомства, из публикации следовало, что сотрудники гимназии применили физическую силу против 11-летнего мальчика, а также оказывали моральное давление на ребенка. В результате ему пришлось обращаться за помощью к врачам.

«Отмечаются также факты противоправных действий в отношении сестры мальчика», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Теперь следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Также они уже провели прием родителей брата и сестры, которые учатся в этой гимназии, заключили в СК.

Проверку начала также прокуратура Подмосковья. В надзорном ведомстве подчеркнули, что намерены оценить работу должностных лиц учебного заведения, а после - при наличии оснований - принять меры реагирования.

Дети Прокуратура РФ СК РФ
18 января 2024, 18:24
Участника нападавшей на прохожих в Белгороде банды арестовали
РИА «Новости»
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Свердловский районный суд Белгорода арестовал участника дела о нападении подростков на прохожих. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 19-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта.

Во время слушания обвиняемый сообщил, что ранее уже проходил по делу о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время он учится в местном политехническом колледже.

Сторона защиты настаивала об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. Сам молодой человек отметил, что предотвращал удары от других людей, а также всегда спрашивал о состоянии пострадавших.

Однако следствие парировало, что причастность подозреваемого подтвердили другие фигуранты дела, жертвы нападений и свидетели.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых группа подростков в Белгороде набрасывалась на прохожих , после чего избивали их на камеру. Всего правоохранители в рамках дела задержали шесть человек, среди них четверо - несовершеннолетние.

Суд Аресты

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