Бил током и лишал еды. Жителя Камчатки обвинили в истязании детей сожительницы

«По версии следствия, подозреваемый, являясь сожителем матери двух мальчиков 9девяти и 10 лет, под видом мер образовательного и воспитательного характера, систематически причинял детям побои», - сообщили в ведомстве.

Мужчина бил детей ногами, руками и плеткой, а также разрядом электрошокера. Он лишал их еды и заставлял спать на полу. Вынуждал выполнять огромное количество физических упражнений, а за отказ запирал на балконе на несколько часов. Кроме того, воспитатель-садист устраивал спарринги между братьями, заставляя их избивать друг друга.

О насилии в семье сообщила бабушка детей. Братьев забрали и передали в социальное учреждение. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Ранее в Гатчине пьяный отчим полчаса истязал и грозился убить шестилетнюю падчерицу. Крики девочки услышала соседка и вызвала полицию. После прибытия полицейских мать девочки уверяла, что ее сожитель ни в чем не виноват, а дочь сама получила увечья.