06 июня 2024, 19:33

Бибиревского стрелка арестовали на два месяца

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Суд постановил арестовать мужчину, обвиняемого в стрельбе из пневматического оружия из окна своей квартиры на Костромской улице в Бибирево. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Свою вину обвиняемый признал.

«С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд заключил его под стражу до 4 августа», - отметили в ведомстве.

Житель Москвы открыл огонь по прохожим из пневматической винтовки из окон своей квартиры вечером 4 июня. В результате пострадали девушка и молодой парень. Помимо этого, повреждения получил пассажирский автобус.

По данным прокуратуры, подозреваемого задержали в его квартире. Там же полицейские обнаружили и изъяли пневматическую винтовку.

Уголовное дело Суд Стрельба Оружие Москва Квартиры
06 июня 2024, 18:36
Выпотрошившего жену жителя Дагестана отправили на лечение
РИА «Новости»
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В Дагестане назначили принудительное психиатрическое лечение местному жителю, который жестоко убил свою супругу. Мужчина вырезал ей внутренние органы, а затем кастрировал себя, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Убийство произошло в июле 2023 года в селе Шовкра Лакского района. Следствие установило, что 29-летний мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, в ходе ссоры связал 38-летнюю жену и ударил по голове грифелем от штанги.

После этого он ножом вырезал женщине часть внутренних органов и кастрировал себя. Правоохранителям мужчина рассказал, будто услышал в голове голоса, которые заставили его «вытащить шайтана» из живота супруги.

Ранее житель Кубани облил серной кислотой бывшую возлюбленную. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Дагестан Убийства Суд Мужчины
06 июня 2024, 15:15
Подмосковный суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм»
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Ивантеевский районный суд Московской области арестовал до 4 августа руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним — Алена Полынь), которую обвинили в оскорблении религиозных чувств и экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Суд арестовал до 4 августа жительницу Ивантеевки, обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств», - заявили в ведомстве.

В ходе судебного заседания Полынь госпитализировали из здания суда.

ТАСС добавил, что она несколько раз ударилась головой о железные решетки, на место приехали медики.

РИА «Новости» уточнило, что Полынь предоставила медицинские документы, по которым не может отбывать арест в СИЗО.

По версии следствия, в период с января 2020 по декабря 2023 года подозреваемая продавала экстремистскую литературу, которая содержала в себе призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, а также публиковала унижающие религиозные чувства верующих видеоролики.

По данным источника 360.ru, так называемый храм организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой находится в деревне Зайцево.

Ивантеевский районный суд Московской области арестовал до 4 августа руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним - Алена Полынь), которую обвинили в оскорблении религиозных чувств и экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Суд Аресты Экстремизм
06 июня 2024, 14:21
СК не нашел подтверждения версии о заказном характере убийства на западе Москвы
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Следователи не нашли свидетельств о заказном характере убийства на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

«Версия о заказном характере убийства не подтверждается в ходе проведения первоначальных следственных действий», - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что приоритетной версией убийства у следствия является личный конфликт между подозреваемым и потерпевшим на фоне возникших на почве ревности личностных разногласий.

Пресс-служба прокуратуры Москва также отметила, что ведомство рассматривает личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым основной версией убийства.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также установление всех обстоятельств, в том числе мотива, совершенного преступления», - заявили в пресс-службе.

Ранее в четверг стало известно, что мужчина на западе Москвы застрелил 34-летнего сисадмина одной из столичных фирм. СК завел дело, правоохранители задержали стрелка, он оказал сопротивление. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места стрельбы.

Убийства Следственный комитет России Москва
06 июня 2024, 14:07
Пьяный в Башкирии избил тростью случайного пенсионера
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В Нефтекамске пьяный мужчина напал на пенсионера, который сидел у подъезда жилого дома. Мужчина избил его тростью. Полиция начала проверку, сообщила 360.ru пресс-служба МВД по Башкирии.

«Ранее сообщений об инциденте или обращений граждан в полицию города не поступало. В настоящее время факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции устанавливаются место происшествия и лица, фигурирующие на видеозаписи», - заявил представитель министерства.

Правоохранители узнали о преступлении из соцсетей. Отдел МВД России по Нефтекамску начал проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. На скамейках во дворе на улице Строителей сидели три пенсионерки и пожилой мужчина. Мимо них прошли двое пьяных. Один из них что-то сказал, и женщина ему ответила. Дебошир вырвал трость у пенсионера и ударил по асфальту, а когда тот попытался ее отобрать, начал бить и его.

В другом башкирском городе, Уфе, объявили в розыск парня, который устроил поножовщину в автобусе. Он ранил мужчину, который сделал замечание за мат. Очевидица рассказала, что пострадавший потерял много крови.

Башкирия МВД РФ Алкоголь Полиция Избиения

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