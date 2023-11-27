«Без понятия». Отец отравившейся метадоном девочки заявил, что не употребляет наркотики

«Без понятия, мы приехали домой и она побледнела. <…> Я не знаю точно. Вообще без понятия, как такое может быть», - рассказал отец девочки.

По информации «360», отец девочки был ранее неоднократно судим за кражу и хранение наркотиков. Telegram-канала Mash утверждает, что в крови мужчины экспертиза обнаружила следы марихуаны и других психостимуляторов.

Ребенка с признаками отравления 26 ноября доставили в медицинское учреждение, где врачи выявили в организме наличие наркотического вещества, предположительно, метадона. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следователям предстоит выяснить, как сильнодействующий наркотик попал в организм ребенка.