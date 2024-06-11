Беременную женщину избили в Москве
Неизвестный избил беременную женщину в Москве. Нападавшего задержали, а пострадавшую госпитализировали, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес», - отметили в ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову инициировать вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство. Исполнение поручения поставили на контроль.
Ранее два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах.