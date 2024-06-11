11 июня 2024, 01:28

Беременную женщину избили в Москве

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Неизвестный избил беременную женщину в Москве. Нападавшего задержали, а пострадавшую госпитализировали, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову инициировать вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство. Исполнение поручения поставили на контроль.

Ранее два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах.

Уголовное дело Преступления Следственный комитет России Москва
10 июня 2024, 22:59
Против сотрудника НИИ ФСИН возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России задержали по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

По факту произошедшего назначили служебную проверку. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», - отметили в пресс-службе ФСИН.

Подробности преступления в ведомстве не раскрыли.

Сегодня стало известно, что суд в Москве арестовал фигуранта по уголовному делу о мошенничестве, главным обвиняемым в котором является экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

Уголовное дело ФСИН Москва
10 июня 2024, 21:50
В деле генерала Попова появился новый фигурант
РИА «Новости»
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Суд в Москве арестовал фигуранта по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, главным обвиняемым в котором является экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозреваемого отправили на два месяца в следственный изолятор. Ему предъявили такое же обвинение, как и Попову. При этом он является гражданским лицом. Его фамилию источник называть отказался.

Ранее Попов, по словам правоохранителей, дал изобличающие показания против других участников преступления.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Но вину он не признал.

По данным «Интерфакса», который ссылается на материалы суда, Попов мог действовать в одной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе СВО летом 2023.

Уголовное дело Суд Мошенничество Армия
10 июня 2024, 12:26
Криминальному авторитету Шишкану дали пожизненный срок
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор криминальному авторитет Олегу Медведеву по прозвищу Шишкан за бандитизм, убийства и создание группировки. Ему назначили пожизненное заключение, сообщили «Известия».

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», - заявил судья.

Кроме того, Шишкана обязали выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Его признали виновным в создании организованной преступной группировки, бандитизме и убийствах.

Из-за количества участников заседания слушание прошло в одном из самых больших залов Мосгорсуда. Сообщников авторитета, 17 человек, приговорили к разным срокам - от условного до пожизненного.

Шишкан известен также как Олег Раменский. Его группировка орудовала на территории Раменского округа , контролировала коммерсантов и другие банды, создавала юрлица и устраняла конкурентов.

Пожизненный срок главарю запросила Генпрокуратура.

Уголовное дело Суд Приговоры Раменское
10 июня 2024, 10:59
Угрожавшего прохожим на детской площадке мужчину с мачете задержали в Челябинске
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В Челябинске мужчина с мачете угрожал прохожим на детской площадке. Его оперативно задержали, сообщили 360.ru в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Он задержан, находится в отделе полиции Курчатовский, на него составлен протокол о мелком хулиганстве. Сотрудники оперативно выехали, задержали мужчину и доставили в отдел», - рассказали там.

По информации СМИ, 63-летний злоумышленник - местный житель, преподающий в техникуме английский язык. Его якобы довел шум во дворе. Люди вызвали полицию, поскольку мужчина не реагировал на просьбы убрать мачете.

Ранее в Москве ревнивый бывший муж подкараулил ночью и заколол катаной нового возлюбленного экс-супруги. Раненый умер в больнице. Подозреваемого задержали, он сознался в совершении преступления. Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве.

Челябинск Оружие Полиция

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