Беременную женщину избили в Москве

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«Прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову инициировать вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство. Исполнение поручения поставили на контроль.

Ранее два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах.