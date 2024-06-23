Бердиев назвал злобными зверями боевиков, устроивших бойню в Дербенте

По последним данным МВД Дагестана, при стрельбе 23 июня преступники убили шестерых правоохранителей , еще 12 сотрудников получили ранения.

«Идут задержания боевиков!» - подчеркнули в ведомстве.

Нападения произошли в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале. Известно о пожарах в синагогах в обоих городах.

Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоге, в православной церкви убили 66-летнего священника. Появлялась информация о гибели второго священнослужителя , но в МВД указали, что эти сведения пока не подтверждены.