Бекмансуров перед нападением на ПГУ изучал ошибки других массовых убийц

Он провел тщательную подготовку, купил ружье, патроны, экипировку, обучился стрельбе, а также узнал расположение кабинетов внутри учреждения.

«Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», - заявили в материалах суда.

В декабре 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. В сентябре 2021-го он открыл стрельбу на территории государственного университета в Перми. В ходе нападения погибли шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. Потерпевшими в деле студента проходили 59 человек. Во время задержания юношу ранили, после чего ему пришлось ампутировать часть ноги.

В январе прошлого года Бекмансуров подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. В мае кассационную жалобу отклонили.