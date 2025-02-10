10 февраля 2025, 06:29

Бекмансуров перед нападением на ПГУ изучал ошибки других массовых убийц

РИА «Новости»
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Студент юрфака Тимур Бекмансуров перед нападением на университет в Перми изучил поведение других массовых убийц. Об этом сказано в судебных материалах, сообщило РИА «Новости».

Он провел тщательную подготовку, купил ружье, патроны, экипировку, обучился стрельбе, а также узнал расположение кабинетов внутри учреждения.

«Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», - заявили в материалах суда.

В декабре 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. В сентябре 2021-го он открыл стрельбу на территории государственного университета в Перми. В ходе нападения погибли шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. Потерпевшими в деле студента проходили 59 человек. Во время задержания юношу ранили, после чего ему пришлось ампутировать часть ноги.

В январе прошлого года Бекмансуров подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. В мае кассационную жалобу отклонили.

Убийства Суд Стрельба Пермь Приговоры Россия Студенты Стрельба в ПГНИУ в Перми
09 февраля 2025, 03:05
«К ним придет смерть». Главреду «Регнум» Ахмедовой продолжили угрожать
РИА «Новости»
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Главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова дала показания по делу об угрозах, которые продолжают поступать в ее адрес. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

В прошедшую пятницу 7 февраля Ахмедова стала получать сообщения с угрозами после публикации ее реакции на закрытие информационно-культурного центра «Русский дома» в Баку. По ее словам, угрозы стали поступать в ночь после этой публикации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз журналистке.

Как рассказала Ахмедова, она уже дала показания по этому делу и пока органы разбираются, будет вести канал как обычно.

«Угрозы, конечно, продолжаются, я их уже не выкладываю, поскольку в них перейден предел человеческого. Всем не надо это видеть. Я думаю, что люди, которые это пишут и говорят, уже мертвы внутри и даже не заметят, когда физически к ним придет смерть», - отметила в своем сообщении главный редактор.

Ранее наемник из Новой Зеландии, воюющий на стороне ВСУ, публиковал в соцсети Х посты, в которых не скрывал ненависти к русскому народу, и особенно к российским журналистам.

Журналистика Россия Следственный комитет России Азербайджан
08 февраля 2025, 17:22
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Unsplash
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Фигурант уголовного дела, пожизненно сужденный за участие в теракте в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок. Он потребовал компенсацию через суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, осужденный на протяжении нескольких лет пытается получить компенсацию за «нравственные страдания». Он подает иски в Генпрокуратуру, ФСИН и Минфин. Преступник заявил, что в СИЗО, где он содержался во время суда, на него надевали наручники при передвижении вне камеры. Также мужчина пожаловался на нехватку личного пространства.

Суды рассмотрели иски, но оставили их без удовлетворения.

Согласно материалам дела, террорист привел в действие взрывчатку в зале прилета международных авиалиний воздушной гавани. По версии следствия, за организацией теракта стоял лидер преступной организации «Имарат Кавказ»* Доку Умаров.

Ранее крымский суд отправил под арест трех боевиков-исламистов, сообщил RT. Они занимались вербовкой в террористическую группировку.

*«Имарат Кавказ» - запрещенная в России террористическая организация.

Суд ФСИН Терроризм Аэропорт Домодедово Москва
08 февраля 2025, 10:34
Главу Балтийска и его заместителя задержали по коррупционной статье
Пресс-служба Следственного комитета
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Главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.

Против задержанных возбудили уголовное дело. По версии следствия, Мельников получил от своего заместителя взятку на сумму не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе.

В домах подсудимых проводятся обыски.

«По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств и закрепление доказательной базы», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Тамбове декана вуза из соседнего региона приговорили к пяти с половиной годам колонии. По данным следствия, обвиняемый получил не менее 46 взяток от студентов. Сотрудник вуза занимался зачислением абитуриентов в университет без вступительных экзаменов, а также выставлением положительных оценок по аттестациям без контроля знаний.

Коррупция Преступления Следственный комитет России Калининград
08 февраля 2025, 00:35
Взяли за взятки. Главу Балтийска задержали вместе с заместителем
Пресс-служба Следственного комитета
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Российские следователи задержали главу Балтийска и одноименного округа Калининградской области Сергея Мельникова. Кадры операции распространила в официальном Telegram-канале пресс-служба регионального Следкома.

Мельникова заподозрили в получении взятки. Власти задержали также его заместителя Максима Коваленко - по данным следствия, крупную сумму денег своему непосредственному начальнику передал именно он.

В отношении обоих фигурантов Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его расследуют по оперативным материалам, которые ранее собрал калининградский антикоррупционный отдел УМВД.

Коваленко, как полагает следствие, передал Мельникову около 575 тысяч рублей 15 января прошлого года. Взамен начальник пообещал ему покровительство и «попустительство по службе».

Полиция начала серию обысков как в домах фигурантов уголовного дела, так и на их рабочих местах. Следователи допрашивают главу Балтийска и его заместителя. Дали ли они признательные показания - пока не сообщалось.

В январе 2025 года топ-менеджер Росатома Сахаров признался в получении крупной взятки. Ему передали около 33 миллионов рублей.

Уголовное дело Полиция Следственный комитет России Калининград

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