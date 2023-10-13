Читайте нас в:

Шумные дети Разногласия начались с того, что женщина сделала детям соседа замечание - по ее мнению, в игровом уголке у себя в квартире они слишком громко прыгали. С тех мужчина стал караулить ее в подъезде.

Прошло два года, за это время между соседями произошло много стычек. Например, по словам женщины, сосед атаковал ее мужа электрошокером, блокировал дверь, ломал битой почтовый ящик и велосипед.

«Написали заявления. Два раза были на приеме у начальника полиции. Нам показали, что заведено три уголовных дела, пять административных. Обещали поставить дело на учет», - сказала она.

Погоня в сквере В июле сосед надел резиновые перчатки, достал электрошокер и попытался затянуть Ирину в машину. Сначала за угрозами наблюдали гулявшие на улице дети, затем - проезжавшие мимо, но отказавшиеся помочь мужчина и женщина. Заступились парень и девушка из того же дома, где живут участники конфликта.

«Мы убегали от него. Он сел в машину, нас догонял, перекрывал дорогу. Выскочил, побежал за нами с шокером. Убежали от домов в парк, потому что там обычно сидят люди», - вспомнила жительница Королева.

В парке они встретили отдыхающих, те вызвали полицию. Женщина сняла показания свидетелей на телефон и отправила правоохранителям.

Сосед с битой Кульминацией стала потасовка 13 октября. Ирина рассказала, как около пяти часов утра не смогла выйти из дома - сосед со своей женой заблокировали дверь подъезда. Тогда она попросила помощи мужа.

«Он со стороны улицы держит дверь. Мой муж уже не сдержался, тоже что-то ему сказал. <…> Они сидят в машине, он машиной задом подает. Потом муж обошел машину, он мужа просто сбил, муж был под колесами», - заявила женщина.

Сосед уехал за дом, но потом догнал супругов по пути к железнодорожной станции. По словам женщины, он ударил ее супруга битой, а когда увидел, что жена снимала все на телефон, пошел на нее.

«Меня толкает, выхватывает телефон. Телефон на землю, бьет его битой. Жена кричит, дескать, не будешь снимать. Он садится в машину, уезжает», - сказала женщина.

После этого супруги снова обратились в полицию и к врачам. Последние зафиксировали кровоподтек в области левой лопаточной области и правого бедра.