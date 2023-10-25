Бдительный курьер спас московскую пенсионерку от потери полумиллиона рублей
Благодаря бдительности 31-летнего сотрудника службы доставки полицейские смогли вернуть пожилой женщине из Москвы похищенные деньги — более полумиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
Благодаря бдительности 31-летнего сотрудника службы доставки полицейские смогли вернуть пожилой женщине из Москвы похищенные деньги - более полумиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По информации ведомства, 88-летней местной жительнице позвонила неизвестная, которая представилась ее дочерью. Она сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, а пострадавшей из-за нее в аварии женщине срочно нужны деньги на лечение. После чего трубку взял мужчина, представившийся полицейским. По его указанию введенная в заблуждение пенсионерка собрала наличные, положила их в черную сумку и передала прибывшему курьеру.
Сотрудник службы доставки обратил внимание на то, что пожилая женщина очень сильно взволнована. Это вызвало у мужчины подозрения, поэтому он обратился в полицию. Стражи правопорядка выяснили, что пенсионерке действительно позвонили телефонные мошенники. Они возбудили уголовное дело.
Обманутая пенсионерка и ее дочь встретились с бдительным курьером и полицейскими, которые передали пожилой женщине памятки о телефонном мошенничестве.
Ранее мошенники выманили у пенсионерки в Москве золотые слитки и монеты.