Бастрыкину доложат о ходе проверки после нападения собак на детей под Курском

«Глава ведомства поручил <…> представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», - заявили в СК.

Ранее в Следкоме по Курской области сообщили , что в январе на троих детей в регионе напали бездомные собаки. Пострадавшие в этот момент гуляли на улице. После этого правоохранители начали проверку по признакам преступления по статье о халатности.

Несколько дней назад стая бродячих собак напала на женщину около мусорного полигона под Новосибирском. Пострадавшая скончалась на месте из-за множества укусов. После случившегося возбудили уголовное дело. Стражи порядка установят ответственных за отлов бездомных животных.