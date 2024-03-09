Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с избиением первоклассника в Перми

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«Председателю СКР будет доложено о ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Пермском крае», - говорится в сообщении.

Представители Следственного комитета уточнили, что информация об избиении первоклассника ранее появилась в прессе. Журналисты писали, что ученики младших классов во время ссоры избили школьника во дворе образовательного учреждения. После случившегося правоохранители организовали доследственную проверку.

Отец пострадавшего рассказал Ura.ru , что сообщил о драке директору школы, но она оказалась «не заинтересована в решении проблемы». Родители сразу же вызвали медиков и полицейских.

По словам мужчины, четверо школьников разбили сыну губу и порвали куртку. Сейчас ему страшно выходить одному на улицу.

Ранее в Челябинской области толпа школьниц избила одноклассницу. Весь процесс нападавшие снимали на камеры смартфонов.