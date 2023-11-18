18 ноября 2023, 22:51

Бастрыкин заинтересовался видео с мужчиной, «кормящим грудью» младенца

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной следователям после появления в социальных сетях видео с тюменцем, который «кормил грудью» младенца. Сообщение опубликовали в Telegram-канале СК РФ.

В местных СМИ ранее появилась информация, что органы опеки проверяют жителя Тюменской области из-за видео с младенцем-инвалидом, сосущим грудь мужчины. На ролик попал момент, как тюменец сам перерезает малышу пуповину.

«В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка», - сообщили в ведомстве.

Следователи организовали проверку по факту случившегося. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Тюменской области представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края родила младенца и сожгла его в печи. Происшествие случилось в поселке Оленеводе.

Тюмень Следственный комитет России
18 ноября 2023, 23:07
Следователи заподозрили в убийстве мальчика из Ачинска его друга-ровесника
РИА «Новости»
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В убийстве 12-летнего школьника в Ачинске заподозрили его друга-сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В ходе осмотра частного дома, расположенного поблизости от реки, где нашли тело ребенка, обнаружили следы крови. В огороде нашли рюкзак погибшего.

«На причастность к убийству подростка проверяется его сверстник и отчим сверстника», - заявили следователи.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Накануне мать мальчика обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении сына, который не вернулся из школы после уроков.

В рамках поисковых мероприятий тело ребенка нашли в реке Мазулька. Следователи выявили следы насильственной смерти.

Несколько дней назад в Екатеринбурге пропала девочка 12 лет.

Правоохранители до сих пор занимаются поисками ребенка.

До этого в Воронеже пропала школьница. Она ушла из дома и не вернулась.

Приметы девочки назвали представители поисково-спасательного отряда «Регион 36».

Убийства Дети Красноярский край
18 ноября 2023, 19:13
Уголовное дело возбудили после стрельбы у банка в центре Москвы
РИА «Новости»
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Уголовное дело о разбое возбудили после вооруженного нападения у банка в центре Москвы и хищения денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники вели стрельбу из травматического пистолета. По предварительным данным, нападавшие похитили порядка 300 миллионов рублей.

«По данному факту 17 ноября возбуждено уголовное дело», - заявили в МВД.

Накануне в пятницу неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле марки Mercedes. В результате нападения один человек пострадал. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.

Ограбление со стрельбой в центре Москвы попало на видео. Прокуратура взяла на контроль установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

Уголовное дело Стрельба Ограбления Москва 2023
18 ноября 2023, 18:31
Студентку отправили под домашний арест в Москве за оправдание подрыва Крымского моста
pxhere.com
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Хорошевский районный суд вынес меру пресечения студентке Московского городского психолого-педагогического университета за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

В материалах дела указано, что 18-летняя студентка в октябре 2022 года в своем Telegram-канале разместила пост, посвященный подрыву Крымского моста. Сотрудники Следственного комитета сочли, что в публикации содержится оправдание терроризма.

Девушка признала свою виную. Следствие попросило отправить студентку в СИЗО, но суд избрал наказание в виде домашнего ареста.

«Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 16 января 2024 года», - заявили в суде.

Ранее Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма врачу-рентгенологу. Его отправили под домашний арест до 31 декабря 2023 года.

Суд Терроризм Москва 2023
18 ноября 2023, 13:54
СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества против мужчины, который пытался потушить Вечный огонь. Он подозревается в реабилитация нацизма, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что пьяный 49-летний житель столицы в субботу на площади Победы решил осквернить символы воинской славы России.

Он принес на Поклонную гору заранее приготовленную пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью и залил Вечный огонь. Также он начал разбрасывать памятные венки.

Подозреваемого привезли к следователю на допрос. После этого ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела контролирует столичная прокуратура.

Ранее чебаркульские полицейские нашли школьниц , которые использовали для жарки Вечный огонь в парке Победы. Правоохранительные органы связались с родителями подростков, на них составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Вандализм Москва 2023

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