Бастрыкин заинтересовался видео с мужчиной, «кормящим грудью» младенца

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В местных СМИ ранее появилась информация, что органы опеки проверяют жителя Тюменской области из-за видео с младенцем-инвалидом, сосущим грудь мужчины. На ролик попал момент, как тюменец сам перерезает малышу пуповину.

«В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка», - сообщили в ведомстве.

Следователи организовали проверку по факту случившегося. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Тюменской области представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края родила младенца и сожгла его в печи. Происшествие случилось в поселке Оленеводе.