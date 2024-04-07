Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на полицейских в Подмосковье

Там уточнили, что руководитель подмосковного главка Следственного комитета доложит Бастрыкину о первых результатах расследования стрельбы в правоохранителей. Дальнейшее расследование проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Все причины и обстоятельства устанавливают сотрудники СКР. Подозреваемых в нападении объявили в розыск.

В ведомстве уточнили, что 7 апреля на проселочной дороге во Фрянове прохожий увидел двух раненных полицейских. Они лежали на земле без сознания. Одного из правоохранителей не удалось спасти.