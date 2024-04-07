07 апреля 2024, 19:26

Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на полицейских в Подмосковье

РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о покушении на убийство полицейских в Московской области. Предположительно, житель поселка Новые Вешки открыл стрельбу по силовикам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что руководитель подмосковного главка Следственного комитета доложит Бастрыкину о первых результатах расследования стрельбы в правоохранителей. Дальнейшее расследование проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Все причины и обстоятельства устанавливают сотрудники СКР. Подозреваемых в нападении объявили в розыск.

В ведомстве уточнили, что 7 апреля на проселочной дороге во Фрянове прохожий увидел двух раненных полицейских. Они лежали на земле без сознания. Одного из правоохранителей не удалось спасти.

Стрельба Щелково
07 апреля 2024, 20:03
Расстрелянные полицейские в Подмосковье ловили наркосбытчика
РИА «Новости»
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Наркосбытчик напал на сотрудников полиции в Щелкове, когда те пытались его задержать. Стрелявшего объявили в розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сотрудники подмосковной полиции разыскивают мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании», - уточнила она.

Волк добавила, что дежурная часть МУ МВД России «Щелковское» Московской области получила информацию о раненом мужчине, которого нашли в деревне Якимово на дороге.

На вызов сразу же выехала группа оперативников. На месте лежали два сотрудника с огнестрельными ранениями из щелковского отдела полиции. Один из силовиков умер до приезда скорой. Второго увезли в больницу.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования уголовного дела о покушении на полицейских.

Наркотики Стрельба Щелково Полиция
07 апреля 2024, 19:49
Появились первые фото с места нападения на полицейских в Щелкове
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Прокуратура Московской области опубликовала кадры с места нападения на полицейских в городском округе Щелково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехал щелковский городской прокурор Иван Денисов.

Прокуратура будет следить за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

По предварительным данным, 7 апреля около 17:00 прохожий нашел сотрудников правоохранительных органов без сознания около СНТ «Озон». Оба мужчины были ранены, один из полицейских позже скончался.

Предположительно, житель поселка Новые Вешки открыл стрельбу по силовикам. Подозреваемого в нападении объявили в розыск.

Фото Уголовное дело Стрельба Прокуратура РФ Щелково Полиция
07 апреля 2024, 19:14
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Щелкове
РИА «Новости»
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Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили в Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Двух раненых полицейских на проселочной дороге в поселке Фряново 7 апреля увидел прохожий. Мужчины были без сознания. Один из правоохранителей позже скончался от огнестрельных ранений. К месту происшествия выехали опытные следователи и криминалисты.

«Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», - передали в СК.

Вечером 7 апреля в Подмосковье неизвестные напали на четверых полицейских. По изначальным данным, двое стражей порядка погибли , еще двое - пострадали. Злоумышленники успели сбежать, их разыскивают.

Уголовное дело Россия Щелково Полиция
07 апреля 2024, 16:45
Челябинцев напугал подозрительный мужчина в балаклаве с автоматом
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Челябинские правоохранители установили личность мужчины, который демонстрировал из люка машины предмет, похожий на огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Полиция задержала подозрительного челябинца, который своим поведением пугал прохожих. В Сети распространились видеозаписи с тем, как он высовывается в балаклаве из автомобиля и держит в руках предмет, очень похожий на автомат.

Сотрудники МВД выяснили, что задержанный доставал из машины электрический привод, используемый в страйкболе.

«Мужчина в содеянном раскаивается и приносит извинения жителям Челябинска за содеянный им проступок», - указали в пресс-службе.

Ранее у здания администрации президента задержали пенсионера, у которого на плече висел предмет, похожий на автомат Калашникова. Мужчина рассказал сотрудникам ФСО, что он уже более 15 лет пытается попасть на прием к главе государства. На вопрос о том, зачем он ходил по городу с игрушечным автоматом, пенсионер не ответил. Задержанного доставили в психиатрическую лечебницу.

Челябинск Мужчины Оружие Машины Полиция

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