07 января 2025, 08:02

Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице дома мигрантах

РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовных дел, возбужденных в Тюмени по факту проживания мигрантов на лестничной клетке многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК возбудил уголовное дел по статье «Хулиганство» и «Халатность».

«Жители многоквартирного дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщают о том, что иностранные граждане обосновались между лестничными пролетами здания, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», - отметили в пресс-службе.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц МВД по охране общественного порядка и общественной безопасности граждан, а также по надзору за исполнением миграционного законодательства. Доклад о ходе расследования Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков.

С 5 февраля 2025 года незаконно пребывающих на территории страны иностранцев смогут выдворять не только судьи и и пограничники, но и сотрудники полиции. Полномочия получат главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их замы, а также главы подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Тюмень Мигранты Следственный комитет России
07 января 2025, 02:50
Паразиты на онковакцине. Мошенники уже начали свои «испытания» лекарства от рака
Freepik
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Кибермошенники начали наживаться на новейшей онковакцине «Энтеромикс». Злоумышленники рассылают приглашения на участие во втором этапе клинических испытаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам врача, ему стали поступать сообщения о мошеннической деятельности в Telegram, связанной с испытанием препарата.

«Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во втором этапе клинических испытаний онковакцины „Энтеромикс“. Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», - написал онколог в своем сообщении.

Он предостерег пациентов и их родственников и заявил, что все этапы клинических испытаний, а также подготовка и консультации центра проводятся бесплатно. Кроме того, Каприн отметил, что сотрудники центра никогда не связываются с пациентами лично в индивидуальном порядке через социальные сети или мессенджеры.

«Оставайтесь бдительными и проверяйте информацию только через официальные источники», - подчеркнул онколог.

Ранее Каприн рассказал, кто сможет участвовать в испытаниях онковакцины. Принять участие в проверке препарата смогут пациенты с подтвержденным диагнозом обоих полов в возрасте 18-75 лет.

Мессенджеры Минздрав Врачи Мошенничество Россия Деньги Онкология
06 января 2025, 15:49
Семьи осквернителей Вечного огня в Красном Селе депортируют из России
Пресс-служба МВД
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Суд постановил выдворить из России обе семьи детей, которые потушили снегом Вечный огонь в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила личности трех подростков, забросавших мемориал снежками. Их родители находились в России нелегально.

«В связи с этим, сегодня, 12 декабря, полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России», - отметили в пресс-службе.

Суд удовлетворил ходатайство МВД: родителей нарушителей поместили в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а детей - в специализированные учреждения.

Ранее в Клину задержали трех местных жителей, которые оторвали и сожгли прикрепленный комплексу «Вечный огонь» венок. По информации «Газета.ru» , акт вандализма попал на камеру, злоумышленников задержали.

Санкт-Петербург Ленинградская область Россия Вандализм
06 января 2025, 08:15
Началась конфискация имущества бывшего российского министра
РИА «Новости»
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Судебные приставы начали изымать имущество экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщил ТАСС.

Бывшего министра осудили на 12 лет строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Преображенский суд Москвы также назначил Абызову штраф 80 миллионов рублей.

Общая сумма подлежащего конфискации имущества составляет примерно 23,5 миллиарда рублей. Приставы также изымут исполнительские сборы и долг в размере 2,4 миллиарда рублей.

В отношении Абызова за период с 2020 года по конец 2024 года открыли семь исполнительных производств, а общая задолженность бывшего министра составляет почти 28 миллиардов рублей.

Ранее приставы начали конфисковывать имущество у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Они изъяли у него наручные часы разных брендов на 9,6 миллиона рублей.

Долги Суд Преступления
05 января 2025, 17:54
Житель Ленобласти зарезал жену во время ссоры
РИА «Новости»
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Житель Ленинградской области после ссоры с супругой пырнул ее ножом в спину. От полученного ранения женщина умерла, сообщило издание Neva.Today.

По его информации, 4 января в одном из домов на Школьной улице 66-летний россиянин и его 70-летняя жена распивали алкоголь и поссорились. Во время конфликта мужчина зарезал свою супругу.

Его задержали и отправили под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

О том, что произошло убийство, полиции рассказал зять погибшей. Именно он нашел тело родственницы в квартире.

В Санкт-Петербурге пьяный 17-летний школьник убил своего отца. Подросток пришел домой посреди ночи и стал требовать ключи от машины. После отказа он на глазах бабушки и матери ударил отца ножом в сердце. От ранения мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подростка. После проверки следователи могут возбудить против него уголовное дело.

Уголовное дело Убийства Ленинградская область

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