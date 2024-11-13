Бастрыкин проверит, как идет расследование убийства пенсионера из-за парковки в Одинцове

«В новостной телевизионной программе сообщалось, что в городе Одинцове Московской области между местным жителем и пожилым мужчиной возник словесный конфликт из-за парковочного места, в ходе которого пенсионеру был нанесен удар, ставший причиной падения», - говорится в сообщении.

В результате падения пенсионер получил повреждение головы , из-за которого скончался спустя неделю в больнице. Следствие выяснило, что нападавший был спортсменом. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и по доводам, озвученным в сюжете.