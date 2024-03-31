Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в «Крокусе»

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Также глава СК проверил проведение следственных действий с посетителями «Крокуса». Бастрыкину доложили о продолжении процесса признания их потерпевшими и выдачи вещей и транспортных средств.

«Посетители „Крокус Сити Холла“, а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию», - указали в СК.

Следователи изучают эти данные для установления детальной картины трагедии 22 марта.