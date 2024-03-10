10 марта 2024, 21:40

Бастрыкин потребовал доклад по делу о стрельбе в Люберцах

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об инциденте со стрельбой в кафе в Люберцах. Об этом сообщил Telegram-канале ведомства.

Соответствующее поручение направили руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Александру Старикову. Его исполнение поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.

После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в подмосковном городе в больнице оказались пять человек. Инцидент произошел утром 9 марта. В ходе конфликта неизвестные открыли огонь по оппонентам и скрылись. Полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших не сообщалось.

Люберцы Стрельба Больницы СК РФ Россия Следственный комитет России
10 марта 2024, 20:57
Бастрыкин взял на контроль дело о конфликта подростка и охранника в Балашихе
РИА «Новости»
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела в отношении подростка из Балашихи, распылившего перцовый баллончик в лицо охраннику магазна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях появилась о конфликте между 15-летним подростком и охранником магазина в Балашихе. Юноша использовал перцовый баллончик, а сотрудник магазина применил травматический пистолет.

«Внимание председателя СК России обращено на информацию о несогласии с ходом предварительного следствия в отношении 15-летнего фигуранта уголовного дела о хулиганстве», - говорится в сообщении ведомства.

Пять человек пострадали в результате стрельбы в кафе в Люберцах. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Уголовное дело Россия Магазины Балашиха Следственный комитет России
10 марта 2024, 14:59
Детского тренера по боксу обвинили в домогательствах к школьницам в Подмосковье
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Посещающие секцию бокса шестиклассницы пожаловались на приставания 36-летнего тренера в спортивной школе в Электростали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, две 12-летние школьницы обвинили мужчину в том, что он до них домогался и совершал развратные действия. Авторы статьи отметили, что девочки сообщили об этом своим родителям.

Обе школьницы воспитываются в благополучных семьях и учатся в одном классе. Журналисты добавили, что СК начал проверку сообщения о возможных домогательствах тренера.

Ранее в растлении девочки заподозрили школьного охранника в Оренбурге. По данным РЕН ТВ, против мужчины возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Уголовное дело Домогательства Школьники Электросталь
10 марта 2024, 10:28
Мужчина убил пенсионера в хостеле на севере Москвы
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В Северном округе Москвы до смерти забили мужчину. Правоохранители уже установили подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ночью в хостеле, расположенном на улице Новая Башиловка, нашли труп 64-летнего мужчины. На теле пенсионера обнаружили следы побоев.

Полицейские установили, что к избиению может быть причастен 49-летний знакомый потерпевшего. Предположительно, он забил до смерти приятеля во время конфликта из-за личной неприязни.

Подозреваемого привезли на допрос к следователям. Прокуратура проконтролирует расследование убийства и привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее в Москве молодой человек напал на отца возлюбленной из-за того, что тот запретил паре встречаться. Мужчина попытался зарезать ножом несостоявшегося родственника, а потом выстрелил в него из пневматического пистолета.

Убийства Избиения Москва
10 марта 2024, 10:10
Пропавшего на Чукотке студента нашли мертвым
РИА «Новости»
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Студента Чукотского полярного техникума нашли без признаков жизни в Иультинском районе. Правоохранители организовали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что накануне вечером 17-летний молодой человек вышел из общежития учебного заведения и не вернулся. Его труп нашли утром 10 марта рядом с жилым домом на улице Рынтыргина в поселке Эгвекинот. Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти на теле студента.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. По окончании проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее во Владимире в одной из больниц умерла беременная 35-летняя женщина. Следователи приступили к проверке.

Студенты Полиция

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