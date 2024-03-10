Бастрыкин потребовал доклад по делу о стрельбе в Люберцах

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела в отношении подростка из Балашихи, распылившего перцовый баллончик в лицо охраннику магазна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях появилась о конфликте между 15-летним подростком и охранником магазина в Балашихе. Юноша использовал перцовый баллончик, а сотрудник магазина применил травматический пистолет.

«Внимание председателя СК России обращено на информацию о несогласии с ходом предварительного следствия в отношении 15-летнего фигуранта уголовного дела о хулиганстве», - говорится в сообщении ведомства.

Пять человек пострадали в результате стрельбы в кафе в Люберцах. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».