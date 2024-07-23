Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о покушении на девушку в Москве

По информации следователей, происшествие случилось около торгового центра. Мужчина на почве личной неприязни нанес девушке несколько ударов ножом. Однако до конца расправиться с ней злоумышленнику не удалось, потому что прохожие оперативно вызвали скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. Им оказался гражданин Киргизской Республики 2001 года рождения», - написали в публикации ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе разбирательства.

Ранее задержанный сознался на камеру в содеянном. Потерпевшая оказалась его женой. Мужчина не смог объяснить мотив своего поступка. Он также признался, что не помнит, сколько именно ударов нанес.