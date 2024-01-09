Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера, бросившего младенца в сугроб

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад по уголовному делу об исчезновении пятилетней девочки в 2010 году. Об этом сообщил информационный центр Следкома в своем Telegram-канале.

Ребенок пропал в районе города Кунгура в июне 2010 года. Девочка отдыхала вместе с родителями и друзьями семьи возле скального массива Ермак-Камень на берегу реки Сылвы. На следующий день после приезда на это место, когда взрослые и дети играли, мать ребенка заметила, что дочери нигде нет.

«На берегу нашли один ее тапочек. Потом - след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону», - процитировало отца девочки РИА «Новости».

Реку тщательно обследовали водолазы, но тело так и не нашли. По мнению отца, ребенок точно не утонул.

После пропажи девочки возбудили дело об убийстве малолетнего. По одной из версий, ребенка похитили и увезли на автомобиле. Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли.

Родители девочки пытаются найти ее самостоятельно и верят, что она жива. Они создали во «ВКонтакте» группу, где собирают информацию, которая могла бы помочь в поисках.

В 2022 году отцу ребенка написал неизвестный, заявивший, что пропавшая находится у него, и потребовавший семь тысяч долларов. Аноним также прислал видео с девушкой-подростком, но затем быстро удалил сообщения.

Через пару месяцев неизвестный снова вышел на связь с другого номера. Отец успел сделать скрин и передал информацию в СК и МВД, но там не увидели состава преступления. Больше аноним не писал.

Ранее в Калужской области похитили восьмилетнюю девочку , чтобы потребовать за нее выкуп.

Ребенка обнаружили в Тульской области, подозреваемых в похищении задержали.