03 января 2025, 01:57

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медика на Урале

РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения нетрезвой компании на бригаду скорой помощи на Урале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на фельдшера в Свердловской области», - сообщила пресс-служба СК.

Следователи узнали из СМИ, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду СМП, пострадала женщина-фельдшер. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании этого дела.

По информации уральской Kp.ru , нападение произошло поздним вечером 1 января. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшая позвонила в полицию, когда спускалась по лестнице после отработки вызова из-за подозрительного шума в подъезде. Когда она вышла на улицу, там находилась шумная компания из четырех человек, которые были в неадекватном состоянии. Один из них стал приставать к медику, «причинив ей травмы».

Прибывшие силовики задержали мужчин и доставили в отделение. Нападавшего поместили под стражу. Выяснилось, что ранее он был судим.

Уголовное дело Скорая помощь Женщины Россия Свердловская область Следственный комитет России
02 января 2025, 21:42
Россиянка задушила сына подушкой и выпала из окна в Петербурге
РИА «Новости»
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В Петербурге женщина задушила восьмилетнего сына, а позже ее тело нашли под окнами жилого дома. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Ночью женщина задушила своего восьмилетнего ребенка, после чего выпала из окна дома на 10-й Советской улице», - уточнил собеседник журналистов.

Отец ребенка в это время находился на работе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

По информации «Фонтанки» , женщина долгое время боролась с депрессией. Она также винила себя в болезни сына, у которого были проблемы с желудком.

По предварительной информации, она якобы не только водила его по врачам, но и занималась самолечением, бесконтрольно давала ребенку антибиотики, из-за чего его состояние ухудшилось. Женщина не работала, семью содержал ее супруг.

Мать задушила ребенка подушкой 2 января. До этого в среду, 1 января, она поссорилась с мужем и тот уехал в Ленинградскую область.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенок спас мать , позвонив в полицию и пожаловавшись на отца, который избивал женщину и даже пытался ее задушить.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Дети Женщины Полиция Депрессия
02 января 2025, 19:22
Обвиняемый во взятке замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество
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Обвиняемый во взятке в особо крупном размере заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павел Вешкин хотел скрыть от следователей имущество. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Вешкин пытался избежать ареста имущества, который могут наложить в рамках расследования уголовного дела. Однако обмануть следствие у него не получилось.

Замглавы Военно-медицинской академии арестовали в январе 2024 года. В правоохранительных органах полагают, что при участии обвиняемого во время пандемии были расхищены десятки миллионов рублей. Средства выделяли на закупку аппаратов ИВЛ и другой медицинской техники. Вешкин получил взятку в особо крупном размере от представителей ООО «СЛ Фарма».

Ранее замдиректора Роскосмоса по вооружению Олега Фролова обвинили в коррупции. С декабря 2023 года он находится под арестом.

Уголовное дело Коррупция
02 января 2025, 14:40
Ребенок спас мать от разъяренного отца в новогоднюю ночь в Петербурге
РИА «Новости»
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Полиция Санкт-Петербурга за час до наступления Нового года прибыла по вызову ребенка, который пожаловался на избивающего мать отца. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник, разъяренный мужчина пытался задушить супругу, но ее спас звонок сына правоохранителям.

Прибывшие в квартиру полицейские выяснили, что в ходе семейного конфликта мужчина несколько раз ударил женщину по голове, а после попытался задушить. Пострадавшую забрали в больницу, а напавшего на супругу задержали.

Врачи после осмотра женщины установили, что муж сломал ей нижнюю челюсть и хрящи гортани. Кроме того, пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние пациентки медики оценили как тяжелое.

Против избившего жену петербуржца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Работавшая в новогоднюю ночь женщина-фельдшер скорой помощи из Североуральска попала в больницу после встречи с пьяным рецидивистом, когда выходила из подъезда после очередного вызова. Нетрезвый мужчина сначала пытался флиртовать с медиком, но после отказа схватил чемодан с медикаментами и разбил о голову фельдшера.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Женщины Мужчины Полиция Избиения Новый год
02 января 2025, 13:47
Московский пенсионер отдал мошенникам почти 90 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники в Москве похитили у пенсионера более 87 миллионов рублей меньше чем за два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что аферисты работали по привычной схеме. Сначала под предлогом проверки персональных данных позвонили мужчине, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и смогли получить код доступа к личному кабинету «Госуслуг» из смс.

После этого с потерпевшим связались лжесотрудница портала, которая «предупредила» о необходимости защиты персональных данных после взлома личного кабинета. Незнакомка в ходе разговора якобы составила заявление в ФСБ от имени пенсионера.

Затем с пенсионером связались «правоохранители» и убедили жертву перевести более 80 миллионов рублей на «безопасный счет», а также выманили еще пять миллионов наличными для более быстрой «переактивации счета». Когда пенсионер понял обман, злоумышленники удалили все переписки с ним в мессенджере.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ.

Прокуратура РФ Пенсионеры Мошенничество

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