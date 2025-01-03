Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медика на Урале

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на фельдшера в Свердловской области», - сообщила пресс-служба СК.

Следователи узнали из СМИ, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду СМП, пострадала женщина-фельдшер. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании этого дела.

По информации уральской Kp.ru , нападение произошло поздним вечером 1 января. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшая позвонила в полицию, когда спускалась по лестнице после отработки вызова из-за подозрительного шума в подъезде. Когда она вышла на улицу, там находилась шумная компания из четырех человек, которые были в неадекватном состоянии. Один из них стал приставать к медику, «причинив ей травмы».

Прибывшие силовики задержали мужчин и доставили в отделение. Нападавшего поместили под стражу. Выяснилось, что ранее он был судим.