16 апреля 2024, 12:33

Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах жесткого обыска бойца СВО в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге полицейских заподозрили в избиении участника спецоперации. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО», - отметила пресс-служба.

Следственные органы Санкт-Петербурга инициировали доследственную проверку. Расследование уголовного дела, которое возбудят в отношении полицейских, возьмет на контроль центральный аппарат Следкома.

Полицейские применили силу во время обыска активиста Леонида Лепешкина, сообщила «Фонтанка». Его адвокат Алексей Калугин заявил, что мужчину ударили и повалили на пол.

Ранее участник СВО пострадал во время драки в Новосибирской области, писал kp.ru. Мужчина заступился за сотрудницу кафе, к которой приставал другой посетитель. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК России «Хулиганство».

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело Следственный комитет России
16 апреля 2024, 09:23
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали
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Сотрудники ФСБ задержали в Кемеровской области мужчину, которого обвиняют в подготовке поджогов релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По информации пресс-службы УФСБ по региону, 28-летний мужчина в начале 2024 года связывался с украинской стороной и готовился совершить диверсию по указанию неизвестных лиц.

«За денежное вознаграждение готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали», - указали в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и поместили его в СИЗО. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В доме, где проживал подозреваемый, нашли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, карту участка железной дороги и инструменты, необходимые для поджога.

Ранее силовики задержали на Кубани россиянина , который планировал передать украинским разведчикам собранную им информацию о ВС России в Краснодарском крае. По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с ГУР Украины. Против него возбудили уголовное дело.

Поджоги ФСБ СИЗО
16 апреля 2024, 03:19
Адвокаты и прокуратура подали апелляцию на приговор Треповой
РИА «Новости»
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В Апелляционный военный суд поступили жалобы адвокатов представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию из суда.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», - рассказал собеседник агентства.

Дату рассмотрения пока не назначили. Прокуратура настаивает на ужесточении приговора, защита добивается смягчения наказания.

Суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Генпрокуратура сочла этот приговор слишком мягким и подала апелляционное представление в феврале 2024 года. Адвокат Треповой Даниил Берман ранее сообщил, что также отправил по почте апелляционную жалобу.

Генпрокуратура РФ Суд Адвокаты Прокуратура РФ Приговоры
16 апреля 2024, 00:43
В Ленинградской области 18-летний юноша выстрелил подростку в лоб
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Под Петербургом 18-летний парень выстрелил в лоб подростку из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом <…> в отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», - сказано в публикации.

Как выяснили следователи, происшествие случилось 15 апреля в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы. Обвиняемый совершил выстрел из пневматического ружья в 15-летнего пострадавшего.

В итоге подростку диагностировали рваную рану лба. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Подозреваемого задержали.

Ранее пьяная женщина столкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд в Тосненском районе Ленинградской области. Против нее возбудили уголовное дело. Пострадавших смог спасти 17-летний парень.

Уголовное дело Дети Ленинградская область Россия
15 апреля 2024, 23:44
В Ростове-на-Дону подросток жестоко зарезал бездомного
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Шестнадцатилетний подросток в Ростове-на-Дону зарезал 61-летнего бездомного. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК.

В публикации отметили, что юношу уже арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье о расправе. Обвиняемый признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

По данным следователей, подросток напал на мужчину, когда был в нетрезвом состоянии. Он ударил его ножом в жизненно важные органы без всякого повода. От полученных ударов бездомный умер.

В ноябре прошлого года подросток из Ачинска признался в жестокой расправе над одноклассником. Он рассказал, что сильно поссорился с 12-летним товарищем, взял топор и ударил его. Тело жертвы ребенок сбросил в реку Мазулька. О пропаже подростка сообщила его мать. Сначала полицейские заподозрили сожителя женщины. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Уголовное дело Убийства Дети

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