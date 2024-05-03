Бастрыкин поручил проверить ситуацию с выселением семьи бойца СВО

Речь идет о четырнадцатилетней девочке из села Самарское Азовского района Ростовской области, которая записала видеообращение о своей проблеме к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В нем она подробно объяснила свое видение сложившейся ситуации. По ее словам, в декабре 2023 года в результате мошеннических действий мужчины по имени Джамал они вместе с матерью лишились половины дома и приусадебного участка, куда теперь их не пускают.

В результате им пришлось выехать из занимаемого жилья.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить это заявление и разобраться в ситуации.

Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. Погибшие - близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью.