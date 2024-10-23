Башкирская студентка проведет 6 лет за решеткой за нюдсы третьекласснику
Белебеевский городской суд в Башкирии решил судьбу студентки, которая обменивалась интимными фотографиями с третьеклассником. Ее приговорили к шести годам лишения свободы, сообщило РИА «Новости».
Против 18-летней студентки возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика.
В социальных сетях информация о девушке из поселка Приютово, обменивавшейся фотографиями с школьником, вызвала широкий резонанс. Переписку в интимном формате обнаружила мать ребенка, после чего она обратилась в полицию.
«Белебеевский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и ограничение свободы на один год», - сообщил представитель суда.
Приговор огласили еще 3 октября, но в законную силу не вступил, поскольку девушка подала апелляцию. Дату ее рассмотрения пока не назначили.
Ранее школьница из Петербурга подделала документы ради интима с 25-летним мужчиной.