Банду насильников из уральской колонии обязали выплатить жертвам 80 миллионов рублей

По данным источника издания, на протяжении нескольких лет мужчины пытали и истязали своих сокамерников, с которыми отбывали наказание в ИК-2.

Одна из жертв, Михаил К., заявил, что они угрожали ему сексуальным насилием, били палками, лили воду на его лицо, пока он не начинал захлебываться, и силой заставили переписать на них имущество стоимостью сотни миллионов рублей.

«Для этого в колонию завели нотариуса. Теперь они должны возместить 80 миллионов как вред, нанесенный преступлением», - сообщил знакомый с ситуацией источник.

О попытках насилия и истязания в суде рассказал и другой пострадавший от действий банды Дмитрий Чупраков. Мужчина также насильно заставили подписать документы.

Однако, по мнению собеседника E1, 80 миллионов рублей, который равноценно распределили между потерпевшими, взыскать с банды будет трудно. Некоторые из членов группировки ушли на СВО: один из них погиб, другой получил ранения. Еще один фигурант сбежал от суда. На данный момент в колонии остались три осужденных, с которых и планируют получить деньги.

Ранее сотрудники СК задержали главу издания «Новая газета - Рязань» Алексея Фролова и члена федерального бюро партии «Яблоко», депутата Константина Смирнова. Их обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.