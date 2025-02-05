05 февраля 2025, 11:08

Банду насильников из уральской колонии обязали выплатить жертвам 80 миллионов рублей

РИА «Новости»
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Банду вымогателей-насильников из Екатеринбурга обязали выплатить пострадавшему 80 миллионов рублей. Об этом сообщил E1.

По данным источника издания, на протяжении нескольких лет мужчины пытали и истязали своих сокамерников, с которыми отбывали наказание в ИК-2.

Одна из жертв, Михаил К., заявил, что они угрожали ему сексуальным насилием, били палками, лили воду на его лицо, пока он не начинал захлебываться, и силой заставили переписать на них имущество стоимостью сотни миллионов рублей.

«Для этого в колонию завели нотариуса. Теперь они должны возместить 80 миллионов как вред, нанесенный преступлением», - сообщил знакомый с ситуацией источник.

О попытках насилия и истязания в суде рассказал и другой пострадавший от действий банды Дмитрий Чупраков. Мужчина также насильно заставили подписать документы.

Однако, по мнению собеседника E1, 80 миллионов рублей, который равноценно распределили между потерпевшими, взыскать с банды будет трудно. Некоторые из членов группировки ушли на СВО: один из них погиб, другой получил ранения. Еще один фигурант сбежал от суда. На данный момент в колонии остались три осужденных, с которых и планируют получить деньги.

Ранее сотрудники СК задержали главу издания «Новая газета - Рязань» Алексея Фролова и члена федерального бюро партии «Яблоко», депутата Константина Смирнова. Их обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.

Суд Преступления Мужчины Екатеринбург Деньги
05 февраля 2025, 09:17
Мужчина попытался сжечь разу два административных здания в Кунгуре
РИА «Новости»
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В Пермском крае правоохранители задержали мужчину, пытавшегося поджечь двери в двух административных зданиях. Об этом сообщила пресс-служба полиции Прикамья.

Происшествие случилось в Кунгуре.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1989 года рождения», - заявили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что пытался устроить поджог по указанию другого человека. За это ему обещали вознаграждение. Ранее задержанный переписывался в интернете с незнакомцем и перевел ему 60 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее подросток в Казани попытался поджечь пороховой завод. Правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело о теракте. Юноша заявил, что хотел досадить отцу, который ушел из семьи. В итоге подростка арестовали.

Пермский край Уголовное дело Поджоги Интернет Преступления Заводы Полиция
05 февраля 2025, 08:14
Гаишники под Тюменью задержали мужчину с партией наркотиков
Пресс-служба МВД
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В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину с партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В деревне Патрушева сотрудники ДПС увидели, предварительно, пьяного пешехода. Шапка и куртка мужчины были облеплены снегом.

«На вопрос полицейских о маршруте путешествия прохожий, которым оказался житель Тюмени 1969 года рождения, затруднился ответить», - заявили в ведомстве.

Автоинспекторы спросили пешехода, есть ли у него с собой запрещенные вещества. Мужчина забеспокоился и признался, что употребляет наркотики и носит их с собой.

В присутствии понятых правоохранители досмотрели тюменца. Нашли у него складной нож, топор и сверток с порошком. Позже экспертиза показала, что это были 217 граммов наркотиков. В итоге мужчину задержали.

На допросе он признался, что забрал наркотические вещества из тайника в лесу у деревни. Порошок планировал унести домой, чтобы потом распространить через закладки. Также обыскали квартиру мужчины и изъяли оттуда электронные весы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.

Ранее в Москве мужчина спрятал наркотики в банках детского питания и завернул их в подгузники. Несмотря на необычную маскировку, его все равно поймали правоохранители.

Наркотики Уголовное дело Тюмень Мужчины
04 февраля 2025, 17:44
МВД разработало законопроект о праве следователей приостанавливать банковские операции
Freepik
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Следователям могут разрешить блокировать операции с банковскими счетами лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Об этом сообщил ТАСС.

По его данным, МВД разработало законопроект, разрешающий следователям и дознавателям без решения суда приостанавливать банковские операции. Блокировать счета правоохранители смогут, если деньги находятся на счету обвиняемого или подозреваемого, а также если авансовые платежи или электронные денежные средства использовались при совершении преступления.

Блокировку операций следователь сможет осуществить с разрешения начальника следственного органа, а дознаватель - с согласия прокурора. Срок приостановки операций составит не более 10 чуток. Если до истечения этого срока суд не арестует счета, блокировку придется снять.

Ранее эксперт Антон Немкин предупредил россиян, что мошенники придумали новую преступную схему с использованием свадебного приглашения. С помощью вредоносных файлов злоумышленники похищают пароли, сообщения и банковскую информацию.

МВД РФ Преступления Деньги Следственный комитет России
04 февраля 2025, 17:22
Вице-губернатор Ростовской области не призналась в коррупционном преступлении
Соцсети
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Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, которую подозревают в превышении должностных полномочий, отрицает свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Следователь рассказал в суде, что подозреваемую задержали по обвинению в коррупционной статье 3 февраля.

«В ходе допроса свою вину отрицала, дала показания о непричастности к преступлению», - отметил он.

Суд начал рассматривает ходатайство об избрании Федотовой меры пресечения.

Ранее правоохранители обыскали дом и место работы вице-губернатора. По версии обвинения, Федотова привлекла для региона кредиты на 12 миллиардов рублей под высокие проценты в ситуации, когда можно было взять более выгодные займы. Из-за действий чиновницы область лишилась 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги пошли обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в в 2020–2023 годах.

Суд Коррупция Преступления

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