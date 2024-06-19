Банду черных риелторов накрыли в Москве

«В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности. <…> Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем», - привело ее слова РИА «Новости».

Организаторами преступной схемы стали три человека. С 2010 по 2024 год они по подложным документам завладевали квартирами умерших москвичей. Бумаги злоумышленники использовали для оформления недвижимости в собственность подконтрольных им лиц.

«Соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей», - уточнила Петренко.

Самих организаторов и членов преступной группы удалось задержать. В столичный СК для следственных действий доставили более 40 человек. Их проверяют на причастность к указанным преступлениям.

В конце мая в Москве вынесли приговор черному риелтору , который вместе с подельниками травил пенсионеров сильнодействующими лекарствами ради квартир. Мужчина получил пожизненный срок.