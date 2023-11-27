Банду бойцов-автоугонщиков схватили в Новороссийске после убийства жены бизнесмена

Группировка, по информации канала, выходила на дело трижды. Сначала трое мужчин напали в гараже на владельца Renault Duster. Его положили в багажник и уехали, но потом бросили машину вместе с пленником. По той же схеме действовали при угоне Hyundai Matrix - водителя спрятали в багажнике. Его увезли, бросили в безлюдном месте, а машину угнали.

Убийством окончился третий случай. Жену бизнесмена, 38-летнюю владелицу BMW X6 схватили по пути в фитнес-центр на Пионерской улице, увезли и убили. Тело с множественными ножевыми ранениями нашли в лесу около кладбища через три дня после исчезновения. Машины рядом не оказалось.

Подозреваемых быстро вычислили. В банду вошли мужчины от 29 до 33 лет, в том числе боец ММА. Во время допроса один из них умер.

В апреле в Краснодарском крае трое мужчин убили двух аниматоров , которые возвращались с мероприятия, и сняли с их карт около 200 тысяч рублей. Авто сожгли.