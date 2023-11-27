27 ноября 2023, 11:17

Банду бойцов-автоугонщиков схватили в Новороссийске после убийства жены бизнесмена

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В Новороссийске раскрыли уголовное дело об угонах машин. Банду из трех человек задержали после похищения и убийства жены местного бизнесмена, когда она ехала в спортзал на BMW X6. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Группировка, по информации канала, выходила на дело трижды. Сначала трое мужчин напали в гараже на владельца Renault Duster. Его положили в багажник и уехали, но потом бросили машину вместе с пленником. По той же схеме действовали при угоне Hyundai Matrix - водителя спрятали в багажнике. Его увезли, бросили в безлюдном месте, а машину угнали.

Убийством окончился третий случай. Жену бизнесмена, 38-летнюю владелицу BMW X6 схватили по пути в фитнес-центр на Пионерской улице, увезли и убили. Тело с множественными ножевыми ранениями нашли в лесу около кладбища через три дня после исчезновения. Машины рядом не оказалось.

Подозреваемых быстро вычислили. В банду вошли мужчины от 29 до 33 лет, в том числе боец ММА. Во время допроса один из них умер.

В апреле в Краснодарском крае трое мужчин убили двух аниматоров , которые возвращались с мероприятия, и сняли с их карт около 200 тысяч рублей. Авто сожгли.

Убийства Машины Краснодарский край
27 ноября 2023, 12:13
Мужчину задержали в Москве за попытку кражи 11 миллионов рублей из банкомата
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, попытавшегося взломать банкомат и украсть оттуда более 11 миллионов рублей. С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры, злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным столичной прокуратуры, подозреваемый будучи пьяным решил потягаться силами с банкоматом. Он зашел в отделение одного из банков, изобразил, что моет пол для отвлечения внимания и продумал план действий.

Когда мужчина остался один, он попытался взломать металлическим предметом банкомат, где находилось более 11 миллионов рублей. Злоумышленник открыл нижнюю дверцу и увидел сейф, но тут сработала сигнализация. Тогда мужчина попытался скрыться, но его засекли камеры видеонаблюдения.

Злоумышленнику выдвинули обвинение по части третьей статьи 30 и пункту «б» части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину он признал.

Ранее москвич потерял у банкомата миллион рублей на ипотеку. Он не заметил, что устройство вернуло половину вложенной суммы.

Прокуратура РФ Кражи Москва 2023
27 ноября 2023, 11:59
Пожилая жительница Владимира пыталась ограбить банк с помощью страйкбольного оружия
РИА «Новости»
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Двое злоумышленников ворвались в отделение банка во Владимире и потребовали передать им деньги, угрожая персоналу предметами, похожими на оружие. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Прибывшие на место специалисты подтвердили, что предметы, которыми угрожали грабители, не представляют опасности.

«Данные граждане были оперативно задержаны при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии и доставлены в отдел полиции», - отметили в пресс-службе.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. При задержании никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Baza , грабителями банка оказались 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний друг. Они попытались запугать сотрудников финансовой организации пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой.

Ранее вор два раза ограбил квартиру в Красногорске. Злоумышленник притворялся бездомным и ходил под окнами здания, собирая бутылки. Он проник в одну из квартир, украл ювелирные украшения и деньги, а также откусил кусок штруделя, который находился в холодильнике.

Банки Преступления
27 ноября 2023, 11:39
Более трех миллионов пачек контрафактных сигарет изъяли в Москве
РИА «Новости»
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Московская полиция изъяла из незаконного оборота три миллиона пачек табачной продукции без маркировки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

Подозреваемых в нелегальном изготовлении, хранении и распространении немаркированных табачных изделий задержали. По данным ведомства, преступная группа организовала производство сигарет в Тульской области. Изготовленный товар злоумышленники транспортировали и хранили в Подмосковье.

Во время обысков правоохранители изъяли более трех миллионов пачек контрафактных сигарет. Их стоимость оценили в более чем 350 миллионов рублей.

«Восемь фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двоих соучастников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - рассказали в МВД.

Против задержанных возбудили уголовное дело.

Ранее СК возбудил уголовное дело о сбыте незарегистрированных лекарств. Сотрудники фармацевтической фирмы продали контрафакт на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

МВД РФ Москва 2023
27 ноября 2023, 10:03
Пособницу спецслужб Украины схватили в Самаре
РИА «Новости»
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В Самаре задержали женщину по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. По версии следствия, она склоняла военных перейти на сторону противника, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. <…> В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России „Государственная измена“», - сообщила пресс-служба.

Российские силовики выяснили, что женщина склоняла участников спецоперации перейти на сторону Украину и использовала в качестве аргументов сайты с фейками об армии.

По подозрению в похожем преступлении задержали жителей Бурятии и Новгородской области. В последнем случае мужчина уговаривал мобилизованных сообщать украинским спецслужбам о дислокации российских соединений и воинских частей , похищать технику и сдаваться в плен.

Уголовное дело ФСБ

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