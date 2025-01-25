Бандиты в Кении взяли в плен трех российских туристов и потребовали выкуп

По его данным, мужчины интересовались арендой дома в городе Момбаса. Путешественники списались с хозяином жилья и договорились о встрече. Когда они приехали, чтобы осмотреть дом, злоумышленники их заперли и стали вымогать выкуп в размере двух миллионов рублей. Полиция задержала бандитов и отправила их в изолятор временного содержания.

Mash отметил, что россиян массово обманывают во время секс-туров в Кению. В качестве примера он сообщил о случае, когда туристы не сошлись в цене с местными проститутками. Сутенеры заперли мужчин в доме, пока те не отдали требуемую сумму.

Ранее на российского путешественника на пляже в Таиланде напала местная жительница. Ей показалось, что турист снимает ее на камеру.