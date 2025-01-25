25 января 2025, 11:06

Бандиты в Кении взяли в плен трех российских туристов и потребовали выкуп

Unsplash
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Кенийские мошенники взяли в плен трех российских путешественников, которые хотели снять жилье. За освобождение бандиты требовали два миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчины интересовались арендой дома в городе Момбаса. Путешественники списались с хозяином жилья и договорились о встрече. Когда они приехали, чтобы осмотреть дом, злоумышленники их заперли и стали вымогать выкуп в размере двух миллионов рублей. Полиция задержала бандитов и отправила их в изолятор временного содержания.

Mash отметил, что россиян массово обманывают во время секс-туров в Кению. В качестве примера он сообщил о случае, когда туристы не сошлись в цене с местными проститутками. Сутенеры заперли мужчин в доме, пока те не отдали требуемую сумму.

Ранее на российского путешественника на пляже в Таиланде напала местная жительница. Ей показалось, что турист снимает ее на камеру.

Африка Туризм
25 января 2025, 10:12
Иностранное государство отказалось выдать России Смольянинова
РИА «Новости»
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Иностранное государство, на территории которого находится актер Артур Смольянинов*, отказало в правовой помощи российским следователям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Актера заочно арестовали за фейки о ВС России. Правоохранители обратились к стране, где проживает артист, и направили запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», - подчеркнуло издание.

По его информации, иноагент может находиться в Латвии. В соцсетях актер публиковал видео с геотегом Юрмалы.

Смольянинова* заочно арестовали в октябре. Его обвинили в возбуждении ненависти и вражды, а также в распространении недостоверных данных о российских войсках. Адвокат актера направил в Басманный суд апелляционную жалобу на арест.

Из России артист уехал в 2022 году. Из-за неоплаченных штрафов и долгов на 117 тысяч рублей судебные приставы арестовали его автомобиль.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Латвия Россия Актеры Иноагенты
25 января 2025, 08:51
На тренера из Екатеринбурга завели 33 дела за совращение ученицы
Unsplash
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Против тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга завели сразу 33 уголовных дела за совращение ученицы. Об этом сообщил источник Ura.ru.

«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ - „Насильственные действия сексуального характера“», - отметил собеседник издания.

Уголовные дела возбудили на основании показаний потерпевшей. Сам тренер вину не признал. Его задержали и отправили за решетку.

По данным следствия, специалист домогался до ученицы с 2021 по 2023 годы, на тот момент девочке было 12-14 лет. Во время соревнований тренер якобы совершал развратные действия, «направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям». В свердловском СКР не стали комментировать ситуацию.

Ранее в Калужской области правоохранители задержали охранника монастыря «Оптина пустынь» за совращение девятилетней девочки в Козельске. Подозреваемый водил третьекласснику к себе домой и совращал ее.

Уголовное дело Школы Екатеринбург
24 января 2025, 13:36
Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене пилота в Краснодаре
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Силовики задержали в аэропорту Краснодара пилота, которого обвиняют в государственной измене. Пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовала видеозапись с фигурантом уголовного дела.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

«Задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене», - отметили в ведомстве.

Следствие установило, что пилот связался с волонтером, который занимался сбором денег для финансирования украинской армии. Россиянин получил инструкции и с помощью криптовалюты перевел деньги на счет, который использовался для поддержки ВСУ.

Ранее московский суд приговорил обвиняемого в госизмене россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие выяснило, что подсудимый незаконно получил относящиеся к гостайне сведения и собирался передать их спецслужбам США.

Краснодар Преступления ФСБ Краснодарский край
24 января 2025, 13:17
Жителя Кубани осудят за изнасилование и убийство, которые совершил в 1991 году
РИА «Новости»
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Житель Крымского района Краснодарского края предстанет перед судом за изнасилование и убийство ребенка, совершенные 33 года назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУСК.

По данным следствия, в сентябре 1991 года подсудимый изнасиловал семилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы, а затем, чтобы скрыть произошедшее, зарезал ее и спрятал тело.

В то время технологии не позволили установить подозреваемого, однако сейчас сотрудники Следственного комитета, проверяя нераскрытые преступления прошлых лет, провели новую экспертизу вещдоков и нашли биоматериал, совпавший со следами, изъятыми у одного из местных жителей, которому на тот момент было 22 года.

Полицейские задержали мужчину, он признал вину и в подробностях рассказал следствию, как совершил преступление.

Ранее жителя Новосибирской области задержали за убийства четырех девушек в Подмосковье в 2002 году. Он признал свою причастность к этим преступлениям.

Уголовное дело Убийства Суд Дети Преступления Изнасилования Следственный комитет России Краснодарский край

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